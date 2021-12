Liquida Bahia tenta aquecer o comércio

O primeiro dia da Liquida Bahia, que começou nesta sexta-feira, 3, aumentou o fluxo de consumidores nos principais shopping centers de Salvador. Apesar do movimento, os lojistas afirmam que os clientes ainda estão cautelosos, pesquisando preços para a decisão de comprar no período da liquidação.



A campanha vai até o dia 13 de julho, em mais de 60 municípios da Bahia, além da capital e região metropolitana de Salvador. A expectativa da Federação das Câmaras Dirigentes Lojistas da Bahia (FCDL-BA), associação que organiza a Liquida Bahia, é movimentar mais de R$ 500 milhões, cerca de 50% deste total apenas em Salvador.



Segundo a gerente comercial de uma loja de vestuário do Shopping da Bahia, Glaci Menezes, a promoção, que geralmente é feita no final de julho, foi antecipada por causa dos resultados abaixo do esperado do mês de junho. "Estamos vendo um momento de aquecimento de fluxo. O consumidor está sondando os preços e as promoções para depois comprar", afirma a gerente. Diversas lojas ofertam roupas de R$ 99 por R$ 45,99 e peças de R$ 85 por R$ 32,99.



Nos corredores dos shoppings, muitas lojas apresentam descontos em todos os produtos de até 50%. É o caso da loja Impressão Digital e da Arezzo. Para a proprietária da Impressão Digital, Maria Antônia Perez, a expectativa é que os descontos atrativos animem os consumidores. "É uma crise generalizada. Nós temos que aderir às promoções para não ficarmos para trás".



Baixo desempenho



De acordo com o presidente da FCDL-BA, Antoine Tawil, os lojistas irão oferecer descontos de até 70% para atrair os consumidores para o comércio depois de um resultado abaixo das expectativas em junho.



"O consumidor hoje é quem dita a regra do jogo. O varejista atende ao desejo do consumidor. Nós precisamos nos livrar desse estoque. Estoque de coleção de outono e inverno para o Nordeste, se ficar, vira prejuízo. Com o movimento do primeiro dia percebemos que a Liquida estava sendo aguardada. O fluxo está 30% acima dos dias normais. ", afirma Tawil.



Os descontos pretendem atrair também consumidores como o médico Paulo Dantas e a pedagoga Ana Cláudia Almeida. O casal foi ao Salvador Shopping para comprar um presente, mas acabou saindo de lá com mais sacolas do que o programado após visualizar as promoções.



"Fiquei surpreso com os descontos. Não sabia que estava em liquidação. Vim comprar dois presentes, mas acabei comprando mais. Por exemplo, uma camisa de R$ 70 que estava por R$ 29", afirmou Dantas. "Precisávamos comprar presentes mas acabamos nos presenteando", completa Ana Cláudia



Para a pedagoga Cristovânia Neves, a época de liquidação depois das festas juninas é o período ideal para buscar descontos. "Percebi várias boas ofertas. Sempre espero para comprar depois do São João, é um período tradicional de promoção. Comprei peças de R$ 60 pela metade do preço".

