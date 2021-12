Liquida Bahia reúne cerca de sete mil lojas na capital e no interior

A 8ª edição da Liquida Bahia teve início nesta quinta-feira, 5, no interior do estado. A campanha, que começa na próxima segunda, 8, em Salvador, e segue até 14 de julho, reúne este ano cerca de sete mil pontos de vendas, incluindo lojas de rua e shoppings.

Segundo a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado da Bahia (FCDL-BA), a estimativa é que haja um crescimento de 5% nas vendas, em relação ao ano anterior. “A Liquida Bahia entrou para o calendário do varejo como uma data importante para impulsionar as vendas. Seguimos com a ação que passa a ter ainda mais importância no momento atual da nossa economia, especialmente para os municípios menores e para os lojistas de menor porte, que são a grande maioria”, declara Pedro Failla, presidente da Federação.

Os clientes concorrem a uma série de prêmios, incluindo um Ford Ecosport e SmartTVs. Já os vale-compras estarão nos sorteios regionais, que contemplarão as regiões de Salvador e Região Metropolitana, Vitória da Conquista, Senhor do Bonfim, Barreiras e Alagoinhas.

No caso dos vendedores, o sorteio principal contempla os cinco primeiros sorteados que tiverem o nome registrado no cupom – em compras feitas pelo cartão Mastercard nas máquinas da Rede ou POP Credicard –, que vão receber, cada um, um vale-compra de R$ 1 mil.

Para participar da Liquida Bahia, a cada R$ 50 em compras, o consumidor tem direito a um cupom para concorrer aos prêmios. Quem pagar com a maquininha da Rede ou POP Credicard, ganha dois cupons pelos mesmos R$ 50. Se for utilizado o cartão Mastercard numa maquininha da Rede ou POP Credicard, a chance de ganhar triplica, com direito a três cupons entregues para os mesmos R$ 50.

A Santa Casa da Misericórdia da Bahia será beneficiada este ano com uma doação para as obras sociais da instituição, que será recebida no fim da campanha.

