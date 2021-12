Liquida Bahia dará prêmios e desconto de até 70%

Descontos reais de até 70%. Mais do que o atrativo de grandes prêmios a serem sorteados, como um carro de luxo, os preços baixos devem ser o grande diferencial da quinta edição da Liquida Bahia. A expectativa é gerar negócios da ordem de R$ 300 milhões.

Pelo menos, este foi o tom do apelo feito aos lojistas pelo presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDL), Antoine Tawil, nesta quarta-feira, 29, durante o almoço de lançamento da promoção.

Considerada a maior liquidação de inverno do estado, a Liquida Bahia começa nesta quinta, 30, em mais de 50 municípios do estado, estendendo-se até 11 de julho.

"Em tempos de crise, o consumidor só vai sair de casa para encontrar promoções de verdade, e o lojista precisa entender a importância de conceder descontos reais, nem que isso represente um sacrifício da margem de lucro", disse Tawil.

"Um lojista que não realizar a promoção de fato acabará comprometendo a credibilidade da campanha junto ao consumidor, num momento em que isto conta muito para a sobrevivência no mercado", frisou.

O presidente da FCDL ressaltou que, para o comerciante, há a vantagem da movimentação do estoque que, em alguns casos, já se acumula há mais de ano, por conta da retração generalizada no consumo.

Com descontos reais, as entidades lojistas esperam movimentar as vendas, sobretudo no interior. Conforme revelou Tawil, foram os lojistas das CDLs regionais que pediram este ano a antecipação da campanha, que normalmente só se iniciava em julho.

Para reforçar, haverá sorteios por região, incluindo as cidades vizinhas, em: Alagoinhas, Vitória da Conquista, Barreiras e Senhor do Bonfim, além de Salvador. Os prêmios: um Fiat Toro, 15 motos e cinco vales de um ano de supermercado.

Na capital, alguns shoppings, a exemplo do Bela Vista, incrementaram a campanha incluindo entre os atrativos a liberação da cobrança de estacionamento.

Dia dos Pais

Durante o lançamento da Liquida Bahia, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Salvador (CDL Salvador) anunciou uma novidade para as próximas promoções do ano: o cadastro permanente dos consumidores interessados em participar dos sorteios de prêmios.

A ideia é já lançar um projeto-piloto na campanha do Dia dos Pais, permitindo a quem for trocar as notas fiscais por cupons, em agosto, realizar um cadastro definitivo que já valerá para todas as promoções futuras, como as do Natal. No Dia dos Pais, os prêmios previstos são produtos eletrônicos.

