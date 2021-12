Liquida Bahia começa nesta quinta em mais de 7 mil lojas da capital e interior

Desta quinta-feira, 28, a 6 de julho, mais de 7,2 mil pontos de venda dos principais centros de compras da capital e interior, em mais de 50 cidades, participam da 7ª edição da Liquida Bahia.

A maior liquidação de inverno da Bahia é apresentada nesta quinta pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas Bahia (FCDL Bahia) no Edifício CDL, na rua Carlos Gomes, em café da manhã com exibição da campanha deste ano, premiação, movimentação financeira e principais novidades.

Para participar, basta trocar as notas fiscais, no valor a partir de R$ 50, por cupons. Os clientes que fizerem os pagamentos em máquinas Rede têm o dobro de chance com o mesmo valor. Para as compras pagas em máquinas com cartões de bandeira Mastercard, são três cupons para concorrer. O sorteio será realizado pela FCDL Bahia dia 17/7.

Segundo o presidente da FCDL Bahia, Pedro Failla, “a Liquida Bahia já é um dos maiores e melhores projetos do varejo do estado por unir na mesma campanha capital e interior; pequenas, médias e grandes empresas, comércio de rua e shopping centers”.

Ele enfatiza que o propósito é “aumentar as vendas, capacitar os profissionais do comércio, gerar mais empregos e renda e fortalecer a economia dos municípios participantes”.

Para o vice-presidente da FCDL Bahia, Antoine Tawil, a campanha é importante para micro e pequenas empresas, em todas as cidades. “Nosso comércio é majoritariamente composto por pequenas empresas, fundamentais para a economia. A Liquida Bahia surge em momento oportuno do ano para aquecer vendas e ajudar a manter esses estabelecimentos, com as boas consequências que isso traz”, destaca Tawil.

