Liquida Bahia começa na quinta-feira

Depois dos fogos de São João, começa quinta-feira, 30, a grande queima de estoque no comércio baiano. É a quinta edição da Liquida Bahia. A liquidação, nos mesmos moldes da Liquida Salvador, prevê descontos e sorteio de prêmios que serão divulgados oficialmente nesta quarta, 29, em evento promovido pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDL), organizadora da campanha.

Estabelecimentos de mais de 50 municípios, incluindo a capital, devem participar da maior promoção de inverno do varejo baiano, que se estende até o dia 11 de julho.

No ano passado, a Liquida Bahia foi lançada com expectativa de gerar negócios de R$ 500 milhões, cifra que deve ser reduzida em função do acirramento da crise política no período.

Descontos

"Por outro lado, poderemos obter mais descontos", acredita a artesã Jace Piccinini de Carvalho, que confessa: "Adoro uma liquidação". Na Liquida Bahia, ela busca boas ofertas tanto em Salvador, onde mora, quanto em Santo Antônio de Jesus, onde residem seus familiares. "É uma cidade que também tem comércio forte".

De acordo com a FCDL, a intenção da Liquida Bahia é justamente propiciar um incremento nas vendas, sobretudo, no interior do estado, seguindo o sucesso da Liquida Salvador - este ano, realizada entre o final de fevereiro e início de março, já na 18ª edição, que contou com descontos até em postos de gasolina.

Sorteios

Em tempos de pouco dinheiro em circulação, a Liquida Bahia ganha, assim como na Liquida Salvador, um atrativo a mais: o sorteio de carros e motos, além de um ano de supermercado. No ano passado, cada R$ 25 em compras poderia ser trocado por um cupom. Este ano, o valor previsto é de R$ 30.

Em mensagem dirigida aos lojistas que participam da promoção, o presidente da FCDL, Antoine Tawil, disse que a Liquida Bahia é atualmente um dos maiores projetos do varejo do estado.

"Essa campanha vitoriosa une a capital e o interior, as pequenas, médias e grandes empresas, o comércio de rua e de shoppings, todos no mesmo propósito de aumentar as vendas, capacitar os profissionais do comércio, gerar mais empregos e renda, fortalecer a economia dos municípios participantes", declarou o líder lojista, em texto divulgado no site da federação.

