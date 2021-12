Fortalecer as lideranças femininas e aumentar a representatividade de mulheres em espaços de poder e na sociedade. Esses foram os objetivos do Talk Show ”Mulheres que Escrevem o Futuro”, que ocorreu nesta terça-feira, 30, às 19h, no canal do YouTube da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio-BA).

Da Redação Lideranças femininas debatem atuação da mulher no mercado de trabalho, política e empreendedorismo

A conversa, que foi mediada pela coordenadora estadual da Câmara da Mulher Empresária da Fecomércio Bahia, Rosemma Maluf, contou com as participações da vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia (FAEB), Carminha Missio, de Maria Brasil, presidente da Confederação Nacional de Jovens Empresários (Conaje), da executiva Amcham Brasil, Lilian Marins, e de Renata Muller, diretora da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb).

Para comentar questões políticas, também estiveram presentes a deputada estadual e coordenadora da Frente Parlamentar da Mulher na Alba, Olívia Santana e a vereadora Roberta Caires, da Frente Parlamentar das Mulheres Empreendedoras na Câmara.

No papo, as especialistas ressaltaram a importância da união estratégica entre as mulheres e da qualificação profissional para o fortalecimento da presença feminina tanto no mercado de trabalho, quanto em questões sociais como o feminicídio.

“Conhecimento é uma coisa que transforma, e antes, ele era vedado à mulher'', afirmou Rosemma Maluf, que aproveitou para citar datas decisivas para as conquistas do direito da mulher e apresentou dados sobre diferenças salariais, feminicídios, lideranças no mercado de trabalho e cenário feminino na política.

Para Carminha Missio, que falou sobre o movimento e a representatividade feminina no agronegócio, a qualificação profissional e a união entre o gênero fizeram com que mais mulheres adentrassem um espaço que ainda é comandado majoritariamente pelos homens.

“Hoje, eu posso dizer através do sistema sindical, que o que faz a mulher se diferenciar é o conhecimento. O que faz a mulher ganhar espaço é a qualificação. Eu vejo que as mulheres se unem no agro, se apoiam”, disse.

A deputada Olívia Santana falou sobre o papel das políticas públicas para o empoderamento da mulher e da luta contra o feminicídio. Ela também ressaltou que as mulheres precisam se unir estrategicamente e devem procurar se envolver mais na luta por direitos.

"Não basta ter mulher trabalhando, é preciso que elas se façam presentes nos conselhos e sindicatos, pois é lá que as decisões são tomadas”, destacou. A deputada pediu ainda que as mulheres pressionem as autoridades para que aprovem os projetos de enfrentamento ao feminicídio que tramitam no estado e no país.

Com relação ao empreendedorismo feminino, a presidente da Conaje, Maria Brasil, ressaltou que é importante as mulheres verem outras mulheres em cargos de liderança e afirmou que muitas ainda têm medo de empreender e acabam questionando a própria capacidade quando estão em posição de comando.

“As mulheres foram educadas a ver a exposição masculina e se colocarem no lugar de suporte, e não de liderar. O primeiro passo para vencer isso é termos essa representatividade, de ter mais mulheres no poder, e o segundo é a mulher se enxergar e enxergar o seu potencial”, salientou.

Em seguida, a vereadora Roberta Caires falou sobre política de cotas e o cenário político para a mulher. Segundo ela, para alcançar a representativa e frear a predominância do homem na política, as mulheres precisam votar em mulheres

Ela também destacou a importância do empreendedorismo feminino no combate ao feminicídio. “O empreendedorismo é a ferramenta mais importante para a mulher ter a sua liberdade econômica e facilitar a independência do agressor", afirmou.

Segundo Lilian Marins, o maior desafio para a mulher na hora de empreender é a insegurança e a administração de seus múltiplos papéis como mães, trabalhadoras e chefes de família. “Mulheres precisam se sentir seguras e entender que não precisam ser perfeitas. Elas precisam ter coragem, porque o que mais pesa na indústria é o medo. Se a gente cura a mulher, conseguimos curar governo, famílias, empresas”, afirmou.

Por fim, antes de responderem às perguntas do público que acompanhava o bate-papo, a diretora da Fieb, Renata Muller falou sobre a relação da mulher e indústria, e falou da necessidade da presença feminina no âmbito industrial, especialmente para a humanização do negócio. “Ser humano é uma característica da mulher, somos nós que geramos a vida”, lembrou.

adblock ativo