Licitação de terminal de aeroporto é autorizada

O governo da Bahia recebeu nesta terça-feira, 23, a autorização para licitar as obras do terminal de passageiros do novo aeroporto de Vitória da Conquista. Pouco antes da confirmação da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República (SAC), o governador Rui Costa (PT) antecipou a informação, garantindo que a resposta positiva viabilizaria o estado lançar a licitação no início do mês de setembro.

Disse Rui em visita a Conquista: "Uma equipe técnica do governo do estado participou de reunião hoje (terça-feira) à tarde, em Brasília, para tratar da aprovação dos projetos para a licitação da obra. A previsão de conclusão é no final de 2017".

A concorrência será publicada no Diário Oficial do Estado, sob responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura da Bahia. À pasta, a SAC oficializou sua resposta positiva para a concorrência pública. A documentação apresentada ao diretor de terminais e aeroportos, Denisson de Oliveira, retornou ontem à Bahia. O diretor estadual de aeroportos representou o governo baiano durante a reunião

Investimento

A verba destinada para a construção do terminal de passageiros é de R$ 45 milhões, que também vai contemplar a aquisição e instalação dos equipamentos de auxílio à navegação, iluminação de via de contorno, mobiliários e equipamentos da seção contra incêndio, iluminação do pátio de aeronaves e implantação de redes de telecomunicações do novo aeroporto.

O terminal terá área construída de 3.500 m² e será composto de saguão, check-in, área de embarque e desembarque, raios-X, balcões de venda, reservas e informações.

O novo aeroporto de Conquista tem uma pista de pouso e decolagem com 2.100 metros de comprimento e 45 metros de largura, pátio para aeronaves, taxiway, rampa de equipamentos, subestação elétrica, balizamento noturno, acessos viários internos e seção contra incêndio.

adblock ativo