LG lidera ranking de reclamações no Procon-BA

O fabricante LG Electronics liderou o ranking do Cadastro de Reclamações Fundamentadas de 2012 do Procon da Bahia. Foram 420 queixas sobre a empresa, sendo que em 365, os clientes não foram atendidos. A relação de empresas com mais problemas com os consumidores baianos também conta com a Telemar, Lojas Insinuante, Ricardo Eletro, Samsung e OI.

As principais reclamações são sobre a entrega de produtos com danos ou defeitos e descumprimento da garantia dos produtos.

Em 2011, a Embasa foi a instituição com mais reclamações, seguida da Coelba. Já em 2010, a ordem foi inversa e a concessionária de energia liderou o ranking.

Esclarecimentos - Em nota enviada por meio de sua assessoria de comunicação, a Insinuante e a Ricardo Eletro explicam que "vêm constantemente realizando investimentos para atender melhor o consumidor". Ainda segundo a nota, as empresas triplicaram o tamanho de seus centros de distribuição e dobraram o número de funcionários para acompanhar o crescimento em sua base de clientes. "Além disso, aumentaram em 30% a quantidade de parceiros logísticos e criaram uma equipe de qualidade responsável pelo monitoramento das entregas das compras até o destino final", continua o comunicado.

Ainda de acordo com a nota da assessoria, a Insinuante e a Ricardo Eletro criaram canais de comunicação com o Procon-BA, a linha 0800, gratuita, exclusivamente para atender o órgão. O serviço funciona de segunda à sexta-feira, das 8:00 às 18:00, e aos sábados, das 7:30 às 13:00.

"Por fim, a Insinuante e a Ricardo Eletro também investiram em ferramentas para monitorar alguns processos, o que provocou a redução de cerca de 90% no volume de reclamações por dificuldade em falar com as empresas. Ainda, diversificaram e aumentaram a capacidade de comunicação com o cliente por telefone, e-mail, atendimento em loja física, redes sociais, Ouvidoria e Fale com o Presidente. O atendimento por telefone é feito de maneira direta, sem a necessidade de utilizar um código para chamadas de longa distância", conclui a nota.

