Levy é internado após embolia leve; ministro já recebeu alta

O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, foi internado na noite desta sexta-feira, 26, em Brasília. Levy teve uma embolia pulmonar leve e passou por exames no Hospital do Coração em Brasília. Segundo apurou o Broadcast, Levy passa bem. Levy deve acompanhar a presidente Dilma Rousseff em uma visita ao país.

O ministro da Fazenda deixou o hospital por volta de 1h20 deste sábado. Um carro do Ministério da Fazenda foi buscá-lo e, ao sair, o ministro abriu a janela para falar com jornalistas à porta do hospital. Ele disse que estava bem. O ministro procurou transmitir tranquilidade e saiu sorrindo.

A assessoria do ministério informou que ele vai viajar para os Estados Unidos ainda neste sábado e, no domingo estará em Nova York, onde integrará a comitiva da presidente Dilma Rousseff. No entanto, ele irá de voo comercial e não mais no avião da Força Aérea Brasileira (FAB).

O hospital foi orientado a não confirmar a presença do ministro. Levy deixou o hospital acompanhado de seu secretário executivo-adjunto, Fabrício Dantas. Segundo a assessoria, Levy foi ao hospital achando que o mal-estar era algo relacionado ao coração. No entanto, após exames, nenhum problema cardíaco foi detectado.

Nos últimos dois dias, assessores disseram que ele estava bem mais nervoso que o normal, atitude que chamou atenção de pessoas próximas. Levy tem tido uma sobrecarga de trabalho e não sai antes das 2h da manhã do ministério.

