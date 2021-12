Levy diz que BC é claro na política de controle da inflação

Após a subida da inflação oficial em março, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, disse nesta quarta-feira, 8, que o Banco Central tem sido claro na defesa do controle do índice, o que dá "total conforto" ao governo.

"O Banco Central tem se expressado com clareza e consistência em relação a importância do controle da inflação e a sua disposição em tomar medidas cabíveis. Ele tem sido absolutamente completo em suas explicações, o que nos dá total conforto", disse o ministro ao ser perguntado sobre a manutenção da inflação dentro da meta.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial, registrou alta de 1,32% em março. É a maior taxa mensal desde fevereiro de 2003, quando o índice ficou em 1,57%. Em 12 meses, o IPCA acumula inflação de 8,13%, acima do teto da meta do governo federal (6,5%) e a maior taxa desde dezembro de 2003, que foi 9,3%.

Levy reuniu-se com a presidenta Dilma Rousseff, no Palácio do Planalto, e anunciou junto com a presidenta da Caixa Econômica Federal, Miriam Belchior, que o governo iniciará estudos para abertura de capital da Caixa Seguros.

