O publicitário Leonardo César é o novo diretor comercial do Grupo A TARDE. O executivo, que tem 24 anos de experiência profissional, assume a função nesta segunda-feira, 14, com a missão de trazer modernidade e ampliar os canais de negócios envolvendo as plataformas jornal, rádio, portal e mobile.

Formado em Comunicação Social e com MBAs em Marketing, Gestão de Negócios e Gestão Empresarial, pela Unifacs, Faculdade de Tecnologia Empresarial (FTE) e Fundação Getúlio Vargas (FGV), Leonardo tem 44 anos e acumula um histórico profissional diversificado, tendo passado por veículos de comunicação, agências de propaganda e pelas áreas de comunicação e marketing de várias empresas, o que lhe permite uma visão ampla de mercado.

Experiência

Sua atuação inclui passagens pela Santa Casa da Bahia, Bandnews FM e Rede Bahia, onde foi diretor comercial. Foi também diretor de atendimento na agência Propeg e é professor de Estratégias de Marketing no MBA da Unijorge. A experiência em planejamento estratégico, desenvolvimento de novos negócios e relacionamento com o mercado é um dos destaques do currículo do profissional.

“A TARDE é uma das marcas mais tradicionais da Bahia. Fazer parte do Grupo A TARDE e liderar o desenvolvimento de negócios vai ser um grande desafio, mas também uma grande honra. Venho para agregar minha experiência, meu conhecimento e minhas relações com foco na construção de um grande case de sucesso, unindo tradição, modernidade e bons resultados”, anuncia o executivo, que também foi diretor do Comitê Mercado Anunciante da Associação Nacional de Jornais (ANJ).

Parque gráfico

Além de incrementar a sua área comercial, o que vai possibilitar ampliar as relações com o mercado anunciante e publicitário, o Grupo A TARDE também está investindo na melhoria da qualidade de impressão de seus produtos, com a aquisição de uma nova impressora rotativa Goss, modelo Community, que deve estar em operação até o início de setembro, após concretização das etapas de transporte, instalação, testes e adaptações.

Qualidade

Segundo o gerente industrial de A TARDE, Élio Pereira, os maiores diferenciais do modelo são a agilidade de impressão e a automatização do sistema de registro, que permite uma leitura mais agradável, com maior nitidez e qualidade.

