Leite em pó e aipim são opção

Os nutricionistas recomendam: o café da manhã deve ser a refeição mais completa do dia. Só que a alta dos preços dos principais produtos usados na alimentação matinal está levando boa parte dos consumidores a priorizar mesmo as orientações dos economistas: substituir os itens por outros mais em conta.

A questão é que a mudança na rotina alimentar nem sempre é bem aceita por quem não consegue ficar sem a tradicional dupla café com leite, por exemplo. O baiano que, entretanto, quiser arriscar priorizar o bolso ao invés do gosto ainda tem opção, segundo aponta a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI).

O consumidor que pretende substituir o café com leite por outra bebida mais em conta pode recorrer ao suco de melancia: depois de uma alta de 11,12% verificada no primeiro semestre do ano passado, o preço da fruta caminha para uma estabilização, tendo registrada uma queda de 22,8%. Já o suco de abacaxi não seria tão recomendado: teve alta de 22,6%.

Quem não consegue ficar sem o leitinho quentinho de manhã pode optar pelo produto em pó. "Por conta dos estoques das indústrias, os reflexos das questões climáticas na oferta ainda não se deram na mesma proporção que com os produtos tipo longa vida", explica o economista Denilson Lima, da SEI. Houve aumento de preço do produto no primeiro semestre, mas de apenas 2,50% contra os 8,19% do leite pasteurizado.

"Cacetinho"

Quem pensou em substituir o pão francês, o popular "cacetinho" que aumentou 7,15%, pela batata-doce, deve desistir da ideia, diante da alta de 46,6% da batata. Uma boa opção é o aipim, que teve queda no preço de 6,06%. Já a opção do pão integral deve ter analisada com cuidado: "Houve uma alta de 3,93%, menor que a do pão francês, mas sobre um produto cujo valor já era maior", diz Denilson.

"É difícil mesmo substituir o pão francês", conta a dona de casa Nadia Doval. Na casa dela, os custos do pão e do leite são sentidos não só no café da manhã, mas também na hora do lanche: "Tenho netos adolescentes que não dispensam uma boa vitamina e sanduíche", diz.

Já a economista Denise Teixeira, que é gerente do buffet de café da manhã Casa de Noca, em Salvador, tem tentado driblar a alta, negociando com fornecedores. "Não tem sido uma tarefa muito fácil, até mesmo porque, no caso dos laticínios, por exemplo, muitos fornecedores do interior baiano até deixaram de ofertar produtos como queijo", informa. "Há dois meses, comprávamos mussarela por R$ 18,90 o quilo e, hoje, o menor preço que encontramos foi R$ 29,80", revela.

Comer fora

A inflação também afetou o custo do programa de domingo de reunir a família para tomar café da manhã em um restaurante ou hotel. Segundo a SEI, o quilo do combinado dos produtos em buffet especializado também subiu no estado no último semestre: em média, 8,08%.

"Temos evitado, ao máximo, repassar os aumentos, como por exemplo no caso dos bolos caseiros, que sofreram reajuste por conta do uso do leite e da farinha como ingredientes", diz Denise. O economista da SEI, Denilson Lima, lembra que o trigo ainda enfrenta um agravante: restrições comerciais da Argentina, que exporta para o Brasil.

