Leis autorizam prefeitura a contratar empréstimos

O município de Salvador está autorizado por duas leis municipais sancionadas nesta terça-feira, 13, pelo prefeito ACM Neto a contratar operações de crédito junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), no valor total de US$ 317,5 milhões. Os recursos serão investidos pela prefeitura na primeira etapa do Programa de Saneamento Ambiental e de Urbanização do Subúrbio (projeto Novo Mané Dendê) e no Programa Salvador Social, destinado à ampliação do acesso da população de Salvador a educação, saúde e assistência social.

Para o programa Mané Dendê foi autorizada a contratação de US$ 67,5 milhões. Somado à contrapartida de igual valor da prefeitura, a iniciativa vai beneficiar mais de 80 mil habitantes dos bairros de Alto Santa Terezinha, Itacaranha, Plataforma e Rio Sena. Estão previstas intervenções de saneamento, desenvolvimento urbano, social e ambiental, além do fortalecimento institucional.

ACM Neto ACM Neto

Já está em curso o convênio de cooperação técnica assinado com o BID, destinado ao planejamento e preparação do programa, no valor de US$ 750 mil. O convênio prevê estudos para elaboração de avaliação ambiental e plano diretor de reassentamento, produção de documentos e produtos para o planejamento operacional e sistematização dos aspectos conceituais e técnicos. Também deverá ser realizado diagnóstico geral do serviço de coleta e disposição final de resíduos sólidos, com a criação de um projeto piloto de resíduos sólidos.

Com o Banco Mundial (Bird), serão contratados US$ 250 milhões – divididos em duas fases – para o programa Salvador Social. Estão previstas intervenções de enfrentamento dos problemas sociais, como a ampliação do acesso da população a educação, saúde e assistência social. O programa terá também ações voltadas para educação infantil e melhoria da qualidade da oferta do ensino fundamental.

adblock ativo