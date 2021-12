Leilão da Receita tem dois iPhones 7 por R$ 3 mil

Já pensou em comprar dois iPhone 7 por R$ 3 mil? Pois é, isso é possível. A Receita Federal está leiloando diversas mercadorias apreendidas no Aeroporto Internacional de Guararapes, no Recife.

São 58 lotes, sendo que os produtos que mais se destacam são os iPhones. Os aparelhos são leiloados em lotes com dois celulares, sendo que o lance inicial é de R$ 3 mil.

Atualmente, o preço de iPhone 7 mais barato no Brasil é de R$ 3.500. Portanto, o valor do lance mínimo está abaixo do custo de mercado de apenas um aparelho.

Interessados podem enviar suas propostas a partir desta quarta, 24. O leilão segue até 5 de junho. O processo será online e pode ser acompanhado pelo site da Receita Federal.

