Lei é chance final para regularizar envio de dinheiro

As empresas e pessoas físicas que ganharam, honestamente, dinheiro e outros valores no Brasil e os enviaram para o exterior utilizando meios ilícitos têm até o final do mês para regularizar a situação junto à Receita Federal. Caso contrário estarão sujeitas a pagar por crimes tributário e penal. É o que prevê a chamada lei de repatriação de recursos. Na prática, a lei cria uma janela para a regularização do envio ilícito de recursos para outros países. Uma forma de beneficiar os políticos e grandes empresários corruptos adeptos da lavagem de dinheiro em paraísos fiscais? “Não, de forma alguma”, ressalta o auditor independente Adeildo Osório, presidente da Academia Baiana de Ciências Contábeis. Nesta entrevista exclusiva para A TARDE, ele detalha a lei e explica ainda por que os estados e municípios beneficiados torceram tanto por alterações que acabaram não ocorrendo.

Muitos contribuintes alegam que o governo fez um desfavor em não se posicionar logo sobre as especulações de que poderia haver mudanças na chamada lei da repatriação de recursos. O que acha disso?

Sim, justamente por criar a expectativa na sociedade de que iria mudar a lei, estendendo o prazo e podendo modificar alguns benefícios para o contribuinte. Só que chegou o prazo-limite e o governo acabou prorrogando, já agora no final de outubro, somente os prazos para fazer a retificação das declarações de ajuste anual do Imposto de Renda dos exercícios de 2014 e 2015 e da informação do Swift para 31 de dezembro de 2016. Mas a adesão, em si, ao programa de regularização, com a entrega da Declaração de Regulamentação Cambial e Tributária (Dercat), deve ser feita até o final deste mês, mantendo-se todas as regras inicialmente previstas. Então, ficou todo mundo parado e, agora, tem de correr atrás.

O que foi que a lei trouxe de benefício e qual era a expectativa em torno de eventuais alterações?

A Lei 13.254/16, chamada popularmente de lei de repatriação de recursos, na prática, não obriga a repatriação dos recursos, ou seja, trazê-los de volta ao país, mas prevê apenas a regularização do que foi recebido legalmente e enviado ilicitamente para o exterior. Criou-se, portanto, o Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (Rerct), prevendo a tributação sobre “o filme”, ou seja, o histórico do consumo do contribuinte no exterior, e não apenas o saldo que ele tinha no dia 31 de dezembro de 2014, que seria apenas “a foto”. Então, criou-se uma expectativa sobre se esse critério poderia mudar, além das regras para o repasse para estados e municípios do recolhimento do tributo e multa previstos.

A lei afeta de alguma forma quem enviou os recursos de forma legal, lícita?

Não, não há nenhuma alteração. Agora, quem enviou recursos de forma lícita e repatria, ou seja, traz o dinheiro de volta para o Brasil, pelos métodos normais, ou seja, por meio de procedimentos via Banco Central (BC), vai acabar pagando mais imposto do que quem está repatriando usando os benefícios da lei. Vale ressaltar que a lei não prevê a repatriação de forma obrigatória, mas apenas a regularização do que foi enviando irregularmente, utilizando, por exemplo, doleiros, ao invés das ferramentas previstas pela Receita e BC.

Mas se a pessoa física ou jurídica fez o envio de forma ilícita, qual a vantagem para ela de fazer esta declaração para a Receita, assumindo a irregularidade? Isso pode beneficiar quem faz lavagem de dinheiro no exterior?

Não, quem faz lavagem de dinheiro ou ganhou dinheiro de forma irregular, em casos de corrupção ou outros de natureza criminosa na origem da obtenção do recurso, deve responder criminalmente e, obviamente, não é abrangido por esta lei. Mas há aqueles que ganharam o dinheiro de forma honesta, por trabalho, herança, etc., e que se sentiram inseguros em manter o dinheiro no Brasil, mas erraram na remessa de recursos de forma ilícita para o exterior, ou seja, evitando os procedimentos legais previstos pelo Banco Central, recorrendo a doleiros, por exemplo. A forma como o dinheiro, o bem, foi ganho foi legal, honesto; o envio para o exterior é que foi feito de forma irregular. Então, quem mandou dinheiro dessa forma acabou cometendo dois ilícitos: um tributário e outro penal, por conta da evasão de divisas. Então, a lei prevê uma espécie de perdão, tanto tributário quanto penal, para quem enviar a declaração específica de adesão, até 31 de outubro.

Perdão tributário implica isenção dos valores devidos ao Fisco?

Não, absolutamente. A lei prevê um perdão, digamos assim, para quem agiu de forma ilícita enviando os recursos sem pagar os tributos à Receita, mas dá a chance de regularização, com os devidos recolhimentos e multa, pois quem enviou os recursos para o exterior dessa forma irregular sonegou no Brasil. Por exemplo, vendeu um imóvel, não pagou o tributo sobre ganho de capital, pegou o recurso e enviou, via doleiro. Agora, ele tem uma chance de se regularizar. O regime prevê que se paguem 30%: 15% de imposto e mais 15% de multa sobre o valor. E por que se preveem 15% mais 15%, e não logo se calculam 30%? É porque os valores relativos aos 15% de imposto, a União vai repartir com os estados e municípios; já os 15% da multa serão destinados integralmente para os cofres federais. Desde que entrou em vigor a lei, a partir da instrução normativa em março, o governo federal já contabilizou cerca de R$ 17 bilhões para os cofres públicos, com estimativa de recuperação fiscal de, aproximadamente, R$ 50 bilhões, até o final do prazo.

Tem alguma previsão de quando esses recursos devem ser destinados para estados e municípios?

Os estados e municípios ficaram esperando, aguardando por alterações na lei, que não ocorreram, na esperança de que os valores referentes à multa também fossem repartidos entre eles, mas foram mantidos apenas os 15% relativos ao imposto. Agora, estados e municípios aguardam pela distribuição dos recursos que deve obedecer a cronograma ainda não definido pela Constituição Federal.

E o que impede os que estão sendo investigados por lavagem de dinheiro e outros crimes do tipo não se beneficiem com a lei?

Não há como, de forma alguma. Há realmente uma confusão muito comum quanto a esse assunto. Mas, na verdade, a lei vedou que todas as pessoas, politicamente expostas, deputados, senadores, etc., todos esses não podem repatriar ou fazer uso do sistema de regularização.

Mas os empresários podem fazer? Inclusive aqueles envolvidos ou sob investigação de escândalos de corrupção, como na Operação Lava Jato?

Empresários podem sim, desde quando não tiverem sido condenados, em processo transitado e julgado, ou mesmo sob investigação. Mas vale ressaltar que a lei prevê apenas o benefício para recursos obtidos licitamente, isso de forma geral. Então, se o empresário obteve o recurso de forma ilícita, naturalmente ele já fica impedido. Só poderá aproveitar, como todos os demais interessados, se ele obteve o bem de forma legal, honesta, mas fez o envio ilicitamente.

E quem resolver voltar a “apostar” no país pode repatriar qualquer tipo de recurso ou bem que estava sendo mantido no exterior?

Não, a lei veda a repatriação de joias, pedras preciosas, obras de arte, antiguidades de valor histórico, pois geralmente esses bens são associados a lavagem de dinheiro.

Em outros países leis semelhantes já foram adotadas. Qual a sua avaliação sobre a lei brasileira?

A lei brasileira realmente não é uma jabuticaba, algo só nosso, para beneficiar quem tem dinheiro no exterior. Ao contrário: México, Espanha, Itália, Holanda fizeram leis semelhantes para permitir a recuperação fiscal desses recursos. E não é só a arrecadação que o governo está visando, mas também o regresso do próprio recurso que foi enviado para o exterior, mas que ele volte a ser aplicado no país, ajudando a dinamizar a nossa economia – embora a lei não obriga a trazer o recurso de volta. Mas, por outro aspecto, acho que a lei poderia permitir que pessoas politicamente expostas também pudessem se beneficiar, mas dentro de alguma limitação...

Aí seria demais, não?

Não, ao contrário. A questão é que quando se fala em pessoas politicamente expostas, o que nos vêm logo à cabeça são nossos políticos tradicionais, mas o problema é que a lei ficou muito genérica, proibindo pessoas detentoras de cargos, empregos e funções públicas de direção ou eletivas, seus cônjuges e parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou adoção. Mas, temos casos, por exemplo, de brasileiros naturalizados que vieram para cá pequenos, cresceram e hoje ocupam cargos públicos, concursados, e que receberam seu dinheiro licitamente e mantêm relações com outros países, além de ter pais e parentes que lhe reservaram dinheiro no exterior, por exemplo. Ocorre que nem sequer o filho dele, brasileiro, não poderá se beneficiar da regularização prevista pela lei.

Os baianos estão atentos ao prazo?

Creio que boa parte. Somente agora em outubro nosso escritório de auditoria e consultoria registrou um aumento de 15% na procura, e já não temos mais condições de atender à demanda. No caso da declaração Dercat, até uma eventual retificação só pode feita até o final deste mês. Outro complicador vem da própria situação normativa que considero um tanto tumultuada: primeiro, veio a lei, no ano passado; depois, a instrução normativa (1.627). Só que mais à frente, a própria Receita simulou uma série de perguntas e respostas, publicadas no site do órgão no intuito de esclarecer, mas com uma interpretação muito questionada pelos advogados e técnicos da área. E isso tem gerado ainda mais trabalho para atender a todas as demandas, entre outras questões.

Então, ao contrário do que se possa imaginar, a lei deve ser defendida pelo cidadão?

Sim, porque visa, além da recuperação de impostos, resgatar recursos a serem aplicados no Brasil, e isso pode dinamizar a nossa economia, a exemplo dos R$ 17 bilhões já arrecadados até então pelo Fisco.

