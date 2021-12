Lei do IPTU segue em vigor após sessão no Tribunal de Justiça

A Prefeitura Municipal de Salvador (PMS) divulgou uma nota na tarde desta quarta-feira, 11, na qual que afirma que o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) reconheceu a constitucionalidade das Leis nº 8.464/2013 e nº 8.473/2013 referentes ao reajuste do Imposto Territorial Urbano (IPTU) na capital. A decisão teria obtido 32 votos favoráveis. Logo após, o TJ-BA declarou, através de um comunicado à imprensa, que não houve quórum suficiente, o que exige maioria absoluta de 31 votos, para que a lei fosse declarada inconstitucional. E, que, por isso, a lei continuaria em vigor.

Posteriormente, assinada pela Associação dos Procuradores do Município de Salvador (APMS), uma outra nota foi liberada, segundo a qual, “Houve quórum constituído para instalação da sessão do pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que decidiu pela constitucionalidade do IPTU de Salvador, ao contrário do que vem sendo divulgado”. “O que faltou na votação, foi a maioria absoluta, necessária para declarar a inconstitucionalidade das referidas leis, objeto das matérias em trâmite”, esclarece.

As dúvidas sobre a votação foram esclarecidas por Pedro Caymmi, procurador do Município responsável pelo caso. A votação, conforme explicou, ocorreu em três linhas de voto. A primeira, que dizia que a Lei é completamente constitucional, não havendo nada a retificar, teria obtido 16 votos; uma outra linha apontava na lei vários problemas, com declaração de voto contrário, teve 14 votos. “E, houve, ainda, uma outra linha, que dizia que a Lei é válida, com tudo correto, porém, com um problema realmente muito pequeno”, apontou Caymmi.

O procurador destacou que, para ser declarado inconstitucional, era preciso 31 votos. “Nenhuma tese que declarasse inconstitucional qualquer pedaço da lei chegou a este número. Somando, o Município obteve 34 votos favoráveis a sua atual legislação. Ou seja, placar de 34 a 14”, frisa.

“Então, no fundo, não foi apenas uma questão de quórum. Teve a questão do quórum, ou seja, não houve quórum para ser julgado inconstitucional, e, além disto, a maioria dos votos foram favoráveis. Ou seja, foram as duas coisas, não apenas a questão do quórum”, declarou o procurador.

