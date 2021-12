Lego inaugura loja em Salvador nesta sexta

As crianças e adultos apaixonados por Lego vão contar com uma loja própria da marca em Salvador a partir desta sexta-feira, 28. Com a inauguração, marcada para às 10 horas no Salvador Shopping, essa será a primeira unidade na capital baiana e a segunda na região Nordeste. A primeira foi montada em Recife, Pernambuco.

Os famosos blocos de montar já são comercializados em outras lojas em Salvador, mas a Lego Store oferece o diferencial de ter os produtos exclusivos, como chaveiros, canetas, borrachas, relógios, além dos principais lançamentos da marca.

Mundialmente famoso, o Lego foi criado em 1932 pelo carpinteiro dinamarquês Ole Kirk Christiansen. Inicialmente, as peças eram de madeiras e só passaram a ser produzidas em plástico em 1949. Além de divertido, o brinquedo é educativo, já que ajuda no desenvolvimento da coordenação motora, raciocínio lógico e imaginação.

