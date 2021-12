LEGO Forma: empresa lança pela primeira vez uma linha para público adulto

Que a LEGO possui sua taxa de fãs adultos, isso não é segredo para ninguém. Mas, mesmo sabendo da existência dos admiradores, a marca ainda não tinha apresentado uma linha especial para este público.

Só que a empresa dinamarquesa, depois de um tempo, decidiu presentear os adultos com uma linha exclusiva. Intitulada de LEGO Forma, a série de produtos possui como objetivo ajudar seus consumidores à aliviarem o estresse resultante de uma rotina recheada de trabalho. Além disso, a linha busca também exercitar o lado criativo do cliente.

Segundo a LEGO, a Forma irá utilizar peças e combinar com elementos do Technic, só que ao invés de criar produções complexas, o consumidor vai construir peças que transmitem a sensação de relaxamento durante o passo-a-passo. Por exemplo, há montagens que se mexem com o auxílio de uma manivela, outros possuem tecidos e papéis que cobrem o esqueleto e traduzem uma semelhança ao que é construído.

Os peixes vão fazer parte dos primeiros produtos da linha. Esta peça virá com um produto que será a "pele" de peixe Koi, esse elemento custará cerca de 46 dólares, mas também há opção de peles de tubarão e outra versão do Koi por 15 dólares.

Além dos benefícios já citados, a Forma busca também atuar no mercado conhecido como "casual criative", que busca fazer com que o público relaxe de forma criativa, essa medida é muito utilizada por livros de colorir para adultos, por exemplo.

