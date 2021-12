LCA Consultores adquire controle societário da MCM

Duas das maiores consultorias do País informaram nesta quinta-feira que se uniram. Em nota a clientes, a LCA e a MCM Consultores divulgaram que os sócios controladores da LCA adquiriram o controle societário da MCM.

De acordo com o comunicado, a equipe das duas instituições permanece inalterada. A MCM segue com os economistas Cláudio Adilson Gonçalez, José Júlio Senna, Fernando Genta e equipe. "Continuaremos a oferecer a linha completa de produtos e serviços da LCA e da MCM. Cada consultoria seguirá elaborando estudos, análises e apresentações de forma independente, mantendo as características distintas de cada marca", informou a nota.Segundo o documento, a gestão será compartilhada: "Ao longo do tempo, canalizaremos as sinergias assim obtidas a investimentos para aprimorar os produtos e serviços que são os diferenciais das duas consultorias".

A MCM mudará de endereço, passando a operar onde atualmente está a sede da LCA, no bairro do Pacaembu, na região central da capital paulista. A nota é assinada pelos diretores das duas consultorias: o diretor-presidente da MCM, Claudio Adilson Gonçalez, e o diretor-geral da LCA, Cristian Andrei.

