Lauro de Freitas terá novo shopping center em 2019

Com inauguração prevista para novembro de 2019, o Parque Shopping Bahia, novo centro de compras de Lauro de Freitas (Grande Salvador) , lançado este mês, deve gerar mais de três mil empregos diretos. Será o âncora de um grande complexo multiuso, de 260 mil m², com 103 mil m² de área construída, o maior em implantação no Brasil no momento. O investimento é de mais de R$ 600 milhões.

O espaço comercial compreende uma área de 80 mil m², sendo 42 mil m² de espaços comerciais (ABL). Na primeira fase do equipamento serão três pisos, três mil vagas de estacionamento, 210 lojas, 10 lojas âncoras, 7 megalojas, com a presença confirmada das redes Renner, Riachuelo, C&A, Preçolândia, Cinépolis, Le Biscuit, Kalunga, Clivale, dentre outras. As lojas satélites, megalojas e âncoras estão em fase de comercialização. Segundo o superintendente da Aliansce, empresa administradora do shopping, Ewerton Visco, 68% das lojas já foram comercializadas.

O empreendimento ocupará um quarto do terreno e terá uma ampla área de lazer e entretenimento, com nove salas de cinema, parque, praça de alimentação, restaurantes e cafeterias. Uma expansão já está prevista e será anunciada assim que o empreendimento começar a funcionar no ano que vem. O complexo, no entorno do shopping, conta com terrenos para implantação de universidades, edifícios empresariais, residenciais, escolas, hospitais e espaço de eventos.

O Centro Administrativo da Prefeitura de Lauro de Freitas funcionará no local. Ewerton Visco afirma que será um equipamento de primeiro mundo e grande gerador de negócios não só para Lauro de Freitas, mas para a região metropolitana. “Já fechamos contrato com duas universidades, só não podemos revelar o nome. As instituições devem começar em janeiro de 2019”, antecipa.

Mobilidade

O centro comercial fica em uma região de grande congestionamento, resultado do fluxo intenso de veículos, por ser a principal conexão entre Salvador, Polo Petroquímico de Camaçari (que tem o 2º maior PIB do estado) e Litoral Norte, próximo a belas praias e condomínios de alto padrão.

No entanto, segundo o superintendente, uma das condições para que o empreendimento fosse instalado no local é a melhoria da mobilidade urbana na região. As intervenções nas vias de acesso e do entorno aumentarão a área de influência e com isso pretende atrair mais clientes. “Está prevista a construção de duas novas avenidas e dois viadutos”, conta ele. Na planta do empreendimento também está prevista uma nova estação do metrô.

De acordo com o gestor, apesar de o varejo ter passado por um momento complicado, devido à crise econômica nos últimos anos, com a queda no faturamento e o fechamento de lojas, a expectativa é que esse cenário melhore nos próximos dois anos.

“Um shopping é um investimento de longo prazo, para a vida toda. Não podemos pensar só no curto prazo. O momento é de investir. Há grande potencial de crescimento. Estamos olhando pra frente”, diz.

adblock ativo