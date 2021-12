Lauro de Freitas tem 1.208 imóveis à venda

Há pelo menos cinco anos que a paisagem em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), começou a mudar... para o alto. Se antes predominavam as construções horizontais, compostas por casas e, no máximo, villages, o cenário hoje é o de edifícios - prontos ou em construção - por todo lado. De acordo com números da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi), em Lauro de Freitas há, atualmente, 27 empreendimentos com obras em andamento e 1.208 novas unidades disponíveis para comercialização. Algumas razões, no entanto, explicam essa mudança vertical no cenário da cidade e o boom imobiliário.

A principal delas, segundo o diretor comercial da Ademi, José Azevedo Filho, foi a alteração, em 2007, no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) do município, alterando o gabarito para construções de prédios com até dez pavimentos. Um outro motivo que faz de Lauro de Freitas uma região atrativa para o setor, afirma Azevedo, é a topografia plana.

Ainda segundo o diretor da Ademi, terrenos planos são ideais para a construção de empreendimentos voltados para a classe média - bem como para projetos do Programa Minha Casa, Minha Vida. Uma última pesquisa realizada pela Ademi, no final de 2011, mostrou que, depois de Brotas, Lauro de Freitas é a segunda localidade mais procurada por esse público.

Condomínios-clube - "Foi a partir da alteração no PDDU que o mercado imobiliário voltou os olhos para a região, pois a mudança na liberação para construir tornou viável o investimento em novos empreendimentos. Segundo, que áreas em declive oneram as construções, e Lauro de Freitas é toda plana", diz Azevedo, que é também sócio das imobiliárias Ello e Re/Max.

Natural de Alagoinhas (distante 108 km de Salvador), a estudante Iulle Dórea, 20 anos, primeiro veio para a capital com o objetivo de se preparar para o vestibular. Aprovada em odontologia para uma faculdade particular, em Lauro de Freiras, ela não pensou duas vezes quando resolveu mudar e morar perto da escola. Junto com o pai, fez um investimento que ela acredita já ter valorizado mais de 30%. O condomínio para o qual se mudou possui infraestrutura de lazer suficiente para fazer frente a qualquer clube.

Vai desde as três piscinas e três salões de festas (infantil, juvenil e adulto) e academia a pista de cooper, ciclovia, parquinho, casinhas de madeira para a criançada, quiosque com bar e churrasqueira e até garage band (espaço com acústica para ensaios musicais). "Aqui tenho qualidade de vida. Estou perto da praia de Vilas (do Atlântico), que eu adoro e onde passo os finais de semana, na casa do meu namorado", diz a moça.

Quem também deixou Salvador em direção à cidade vizinha foi o funcionário público Thiago Milani, 33, desde que, aprovado em um concurso, passou a trabalhar no aeroporto. Ao lado da esposa, a publicitária Desirré Lora, 29, o casal programou a compra de um imóvel também com características de clube.

Possui espaços gourmet, zen, fitness e kids, além de gazebo, piscina com deck, salão de jogos, home cinema e lan house. Entre os benefícios de se morar na Região Metropolitana de Salvador, Milani cita a ainda tranquilidade do lugar e a grande oferta de serviços existentes.

