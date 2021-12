Laticínio baiano investe em novos produtos

A Laticínios Davaca, localizada no município de Ibirapuã, no extremo sul da Bahia, vai lançar novos produtos neste primeiro semestre do ano. O primeiro deles é uma linha de queijos com 0% de lactose. Além disso, está previsto para março o lançamento da linha culinária de requeijões (voltada para confeiteiras e salgadeiras).

Em junho, a empresa pretende iniciar a comercialização de queijo gouda, tipo reino e parmesão (na versão fracionado de 200 g) e o queijo parmesão ralado (nos tamanhos 50 g, 100 g e 1 kg).

O anúncio foi feito pelo empresário Lutz Viana, fundador e diretor-executivo do grupo, durante evento interno da empresa realizado no último domingo, no Hotel Deville. Durante a reunião, Viana - que também preside a seccional baiana do Sindicato da Indústria de Laticínios e Produtos Derivados (Sindileite) - falou sobre o mercado de laticínios da Bahia.

Ele explicou que, apesar de ser um grande consumidor de laticínios, a Bahia não produz o suficiente para atender a toda a demanda. "A produção baiana de leite é insuficiente para atender à demanda do estado", disse. "Isso acontece por conta das secas prolongadas, que prejudicam a criação de gado. Automaticamente, cai também a produção dos laticínios", completou.

Viana afirmou que o segmento de leite e derivados tem crescido de 5% a 6% anualmente nos últimos quatro anos. O aumento se deve à entrada de novos consumidores. O mercado baiano consome, principalmente, os queijos prato e mussarela e o leite longa vida.

O encontro reuniu representantes da empresa que atuam em 14 estados do Brasil, além de funcionários das indústrias.

