Latam Brasil entra com pedido de recuperação judicial nos EUA

A Latam Brasil entrou com um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos, na madrugada desta quinta-feira, 9. Ela é a primeira empresa brasileira que recorre ao Chapter 11, legislação americana que garante proteção temporária contra credores, permitindo reestruturação da empresa.

No final do mês de maio, o grupo Latam já tinha recorrido ao Chapter 11 para proteger as operações da companhia e das subsidiárias no Chile, Colômbia, Peru e Equador.

Já a empresa brasileira, que representa 50% das operações do grupo e 14% do passivo total, tinha, até então, ficado de fora do pedido. De acordo com a companhia, isso poderia facilitar as negociações de uma linha de socorro com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Socia (BNDES).

Contudo, as negociações com o BNDES não avançaram, assim como as expectativas de retomada das atividades. As previsões para o mercado de voos internacionais pioraram.

A lei americana apresenta algumas vantagens em relação à brasileira. Nos EUA a proteção judicial inclui dívidas com empresas de leasing de avião, além de existir o empréstimo Debtor in Possession (DIP), que oferece aos novos investidores a garantia de prioridade no recebimento dos créditos, caso ocorra falência.

