Latam anuncia novos vôos diretos entre Salvador e Rio de Janeiro

A companhia aérea LATAM Airlines Brasil anunciou nesta quinta-feira, 8, que estão abertas as vendas para vôos diretos entre Salvador e Rio de Janeiro - Aeroporto Santos Dumont, que acontecerão a partir do dia 27 de outubro, com três vôos em ambos os sentidos.

Além disso, a LATAM também ampliou a operação da da rota Salvador-Brasília, de 38 para 43 voos semanais totais, enquanto a rota Porto Seguro-Brasília, anteriormente oferecida 5 vezes por semana, já opera como voo diário.

Outra novidade já em operação é na rota Salvador-Fortaleza, que passou de 7 para 14 de voos (ida e volta) semanais. Os dias e horários dos vôos podem ser conferidos nos sites da LATAM.

