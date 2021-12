Laranjas e limões estão sob ataque de pragas

A engenheira agrônoma Suely Xavier de Brito Silva, da Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab), acrescenta que outro caso de pragas já instaladas na Bahia é a Clorose variegada dos citros (CVC, mais conhecida como amarelinho).



O amarelinho ataca a produção de frutas cítricas, como laranjas e limões, e é causada pela bactéria Xylella fastidiosa. Pode ser transmitida pela enxertia ou por insetos vetores (cigarrinhas), diz Suely Xavier.



Presente na Bahia desde 1996 na região do litoral norte, foi detectada no ano de 2009 no Recôncavo baiano.



A doença pode reduzir o fruto em até 70% do tamanho normal, deixando-o endurecido e sem líquido, complementa a pesquisadora.



Combate



O combate à contaminação por insetos é feito com a orientação aos produtores quanto à origem dos enxertos. Estes não podem ser oriundos de estados onde existe a doença, como São Paulo, por exemplo.



A aquisição de enxertos selados, ou seja, produzidos em ambientes protegidos, é a melhor forma de controle, explica Suely.



Na Bahia, a maior ameaça vem principalmente em relação à agricultura familiar.



Nas pequenas propriedades é comum a produção deste material numa leira plantada a céu aberto, como fonte adicional de renda, o que aumenta o risco da contaminação por insetos.



Mas, ressalva, existem fazendas no estado com o produto certificado. Uma delas é situada em Entre Rios, na Fazenda Gavião (Citograf) e em Serra do Ramalho (Comafe), com mudas de qualidade genética e fitossanitária.



Manejo



Poda em árvores com mais de três anos de idade ou eliminação das plantas mais novas é importante para que a doença não se espalhe.



Para o controle de vetores, devem ser realizados monitoramentos periódicos, preferencialmente na primavera e verão, períodos em que a população de cigarrinhas aumenta. Também é indicado o controle químico quando 10% das plantas apresentarem cigarrinhas.

