Lançamentos de imóveis residenciais crescem 52%

Os lançamentos de imóveis residenciais na cidade de São Paulo cresceram 52% ao longo do primeiro semestre deste ano em relação a igual período de 2012 com o número absoluto de unidades de 14 mil, contra 9,2 mil na primeira metade do ano passado. Os dados são do balanço semestral do Sindicato da Habitação de São Paulo (Secovi-SP).

De acordo com o levantamento, as vendas totalizaram 17,5 mil unidades de janeiro a junho, o que representa um crescimento de 45,8% sobre as 12 mil unidades vendidas em igual período do ano passado.

Na avaliação do Secovi, o primeiro semestre de 2012 tanto para vendas quanto para lançamentos foi melhor que o primeiro semestre de 2010, até então considerado o melhor da história. Naquele período, foram lançadas 13,6 mil unidades e vendidas 17 mil unidades.

