Lançamento do Portal Investe Bahia fomentará novos negócios

O auditório da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) abrigou ontem, os lançamentos de duas grandes iniciativas para economia baiana. O primeiro deles foi o portal Investe Bahia (www.investebahia.com.br) reunindo informações sobre potencial de mercado, localização das grandes oportunidades em recursos naturais e em estrutura instalada no estado.

O segundo foi a assinatura da parceria entre SDE e Sebrae/BA no projeto ‘Fortalecimento das Micro e Pequenas Empresas no Estado da Bahia’, com foco nos setores de comércio, serviços, indústria, mineração e energia.

As microempresas, empresas de pequeno porte e empreendedores individuais integram o segmento que mais gera empregos formais, com mais de 90% dos empreendimentos formais do estado.

Negócios

Paulo Roberto Brito Guimarães, superintendente de Atração e Desenvolvimento de Negócios da SDE, explica que centenas de empresas se instalaram no estado nos últimos anos, movimentando recursos que chegam a R$ 70 bilhões.

“Só os investimentos da BASF, Kimberly-Kleine, expansão da Ford, somam mais de R$ 5 bilhões. Suzano e Veracel, sul do estado, Obrigado no Recôncavo, também representaram grandes investimentos. E os projetos em carteira para serem implantados até 2020 representam mais de R$ 10 bilhões”, informou.

Ele acrescenta que o portal reúne alguns destes cases de sucesso e apresenta ao candidato a investidor qual o ambiente de negócios, porque e como investir, como está a infraestrutura, a economia do estado, a educação.

“O portal possui uma seção para cada setor estratégico: agronegócios, energias renováveis, químicos e petroquímicos, petróleo e gás, calçados”, disse Paulo Roberto.

A titular da SDE, secretária Luiza Maia, destacou que “quem quiser conhecer as vocações, as potencialidades do estado, encontra no portal o canal perfeito para obter as informações”.

O Investe Bahia inclui informações que vão da rede de fornecedores a dados sobre matéria-prima, equipamentos e serviços, passando pelo sistema de capacitação da mão de obra baiana.

A ferramenta inclui uma seção ‘Fale Conosco’ para que interessados possam buscar diretamente no SDE as informações sobre o estado.

“Este portal é voltado para todos os segmentos empresariais e permite que a secretaria continue a fazer seu trabalho de facilitar o acesso às informações e às pessoas-chave no governo do estado para que os processos possam ser desburocratizados e agilizados para implantação de novos negócios”, explica Paulo Roberto Brito Guimarães.

Sebrae

A parceria para o projeto "Fortalecimento das Micro e Pequenas Empresas no Estado da Bahia" foi assinada pela secretária Luiza Maia e o superintendente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-BA) Sebrae-BA, Jorge Khoury.

O projeto pretende abranger os 27 territórios baianos e deve influenciar atividades em mais de 100 municípios baianos, principalmente os situados em polos econômicos onde as ações previstas possam ter os impactos maximizados.

adblock ativo