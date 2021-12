Lançado 1º edital de licitação da ponte Salvador-Itaparica

Foi lançado o primeiro edital de licitação referente ao projeto da construção da ponte Salvador-Itaparica. O documento, publicado no Diário Oficial do Estado de sexta-feira, 29, que circulou nesta segunda-feira, 1º, por conta do feriado, é referente a execução dos serviços de sondagem no mar e em terra.

De acordo com o secretário estadual do Planejamento, José Sergio Gabrielli, o edital solicita, entre outros itens, a identificação dos perfis geológicos, geotécnicos e individuais de todas as sondagens, indicando a natureza e a espessura das diversas camadas atravessadas, profundidade, índice de resistência à penetração e níveis d'água. Ainda segundo Gabrielli, o prazo de conclusão do serviço está estimado em cinco meses. Segundo o projeto, a ponte terá 12 quilômetros, com um total de seis faixas de tráfego e duas pistas de acostamento

O edital e os anexos podem ser consultados no site do Departamento de Infraestrutura de Transportes da Bahia (Derba) (www.derba.ba.gov.br), na seção Licitações, ou através do site da Secretaria Estadual do Planejamento (Seplan) (www.seplan.ba.gov.br). Os interessados podem adquiri-los mediante o pagamento de R$ 50 e esclarecer suas dúvidas pelo e-mail cel@derba.ba.gov.br.

