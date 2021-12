Lançada a Câmara Empresarial de Comércio Argentina – Bahia

A Câmara Empresarial de Comércio Argentina – Bahia (Cecab) foi lançada nesta quarta-feira, 29, em evento realizado na Casa do Comércio, onde será a sede da nova entidade, com apoio da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio) e da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb).

O cônsul-geral da Argentina em Salvador, Mariano Vergara, explicou que atualmente a Argentina é um dos principais destinos das exportações baianas, ocupando o terceiro lugar, em valores, no ranking do ano passado, e o principal país de origem das importações deste estado.

Segundo o cônsul, a iniciativa supre a inexistência de uma entidade que represente os interesses dos empresários baianos e argentinos, percebidos nas reuniões de trabalho dos últimos anos entre o consulado e instituições de fomento e desenvolvimento do comercio exterior baiano. Além disso, foi possível detectar a demanda que existe na Argentina de produtos da Bahia e vice-versa, ressaltou.

Protocolo

O protocolo de intenções de criação da Cecab foi assinado entre a Fecomércio e a Fieb, na presença de representantes da Embaixada Argentina no Brasil, do governo do estado da Bahia, prefeitura de Salvador e Associação Comercial.

O diretor da Fieb Ângelo Calmon destacou que este é a segunda câmara comercial entre Argentina e um dos estados brasileiros. Para Carlos de Souza Andrade, presidente da Fecomércio, o objetivo é mostrar aos empresários a possibilidade de aumentar os negócios e fortalecer a integração com a Argentina, o terceiro parceiro comercial do Brasil.

