Justiça impede aumento de 24,9% proposto pela Sulamerica

Liminar do juiz Joselito Rodrigues de Miranda Junior, da 20ª Vara de Relação de Consumo da Bahia, suspendeu a aplicação do reajuste de 24,9% que passaria a vigorar nesta sexta-feira, 1º, para os planos de saúde coletivos da operadora Sulamérica/Qualicorp.

Pela decisão, que fica valendo até que saia uma sentença definitiva, o reajuste ficará limitado a 13,57%, o mesmo aplicado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para os planos individuais.

Cerca de 40 mil pessoas na Bahia serão beneficiadas com a redução do índice, segundo cálculos da Defensoria Pública do Estado (DPE), responsável pela ação civil pública que culminou na liminar.

A decisão não abrange os beneficiários de planos individuais e empresariais, mas apenas os coletivos por adesão, aqueles geralmente oferecidos para os integrantes de cooperativas e associações de classe.

Os defensores públicos Mônica Soares, Eliana Reis, Elaina Rosas e Homero Lima, do Núcleo de Defesa do Consumidor da DPE, assinam a ação civil.

"Estão sendo questionados, na verdade, todos os reajustes abusivos aplicados nos últimos dez anos pela Sulamérica/Qualicorp, sempre bem acima dos cálculos da ANS, que se baseia em estudos técnicos para definir os índices para os planos individuais, mas que não regulamenta os planos coletivos e empresariais", diz defensora Elaina Rosas.

