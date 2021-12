Justiça bloqueia bens do presidente da TWB

O juiz Ruy Eduardo Almeida Britto, da 6ª Vara de Fazenda Pública, concedeu nesta segunda-feira, 7, uma liminar que determina o bloqueio dos bens da TWB, do presidente da empresa, Reinaldo Pinto dos Santos, e de dois ex-diretores da Agência Estadual de Serviços Públicos (Agerba), Camalibe Cajazeira e Renato Andrade Neto.

A decisão estabeleceu a indisponibilidade de até R$ 51.122.245 do patrimônio dos réus para garantir o ressarcimento do estado da Bahia, caso se comprove que houve fraudes na gestão do ferryboat durante o período em que a TWB foi concessionária do sistema.

Com base numa análise das provas apresentadas, o juiz concluiu que a gestão da concessão aconteceu "aparentemente, de maneira fraudulenta, causando prejuízos para a população baiana, bem como aos cofres públicos".

Britto disse ainda que os dois ex-diretores da Agerba teriam sido negligentes na fiscalização dos contratos de concessão do ferryboat. Além de pedir a indisponibilidade dos bens dos réus, a justiça determinou a quebra do sigilo fiscal dos réus, com o pedido de que a Receita Federal apresente as declarações de bens de todos eles nos últimos cinco anos.

O pedido de liminar foi feito pelo Ministério Público do Estado (MPE), com base em irregularidades apontadas pelo governo da Bahia. As principais irregularidades apontadas pelo Estado e o Ministério Público estariam no envio de recursos da concessionária TWB para a controladora TWB S/A. Além disso, o presidente da TWB e controlador da TWB S/A, Reinaldo Pinto dos Santos, alugou o estacionamento do ferryboat para um empresa pertencente à esposa.

Problemas - Desde meados de 2012, o governo do estado e a TWB trocam uma série de acusações pelos problemas no sistema ferryboat. Após os primeiros cinco anos de concessão, o estado decidiu revisar os termos do contrato como condição para permitir o reajuste da tarifa do sistema, o que não foi aceito pela empresa.

O secretário de Infraestrutura da Bahia e vice-governador, Otto Alencar, dizia na época que a empresa deixou de investir R$ 27 milhões na manutenção das embarcações. "Caixa dois, descumprimento de contrato, além de desvio de recursos públicos para a conta pessoal do gestor (da TWB), o que não pode acontecer em uma concessão", disse Alencar em março deste ano.

Por outro lado, o comando da TWB acusava o governo da Bahia de ter inviabilizado o sistema de travessias ao impedir a empresa de fazer os reajustes que a mesma julgava ter direito.

"Eles tentam desestabilizar o concessionário porque sabem que, na Justiça, a linha do tempo vai contar ao meu favor", afirmou o empresário Reinaldo Pinto dos Santos em setembro do ano passado.

A empresa maranhense Internacional Marítima assumiu o sistema de travessias no em caráter emergencial no dia 14 de março deste ano com cinco embarcações em operação. O prazo de 180 dias para a realização de uma licitação definitiva do sistema venceu em 14 de setembro.



A reportagem tentou contato telefônico com o presidente da TWB, Reinaldo Pinto dos Santos, mas não obteve sucesso. Os dois ex-diretores da Agerba não foram localizados para comentar a decisão judicial.



