Juros do cheque especial e cartão de crédito sobem novamente

A taxa de juros do cheque especial aumentou 2,7 pontos percentuais, entre junho e julho, de acordo com informações do Banco Central (BC), chegando a 318,4% ao ano. Já com relação ao cartão de crédito, apesar de ter havido uma redução de 0,2 ponto percentual, de julho com relação ao mês anterior, a taxa anual ficou em 470,7% - considerada a mais elevada dentre as taxas já pesquisadas pelo Banco.



Com estes números, especialistas pedem cautela aos consumidores na hora de abusar do rotativo do cartão de crédito. O chefe do Departamento Econômico do Banco Central, Tulio Maciel, por exemplo, orienta que as pessoas utilizem este recurso pelo menor tempo possível.



Ainda de acordo com o BC, a taxa média das compras feitas de forma parcelada, do parcelamento da fatura do cartão e dos saques parcelados subiu 2,3 pontos percentuais. Já a taxa de crédito pessoal, teve elevação de 3,9 pontos.

