Julgamento sobre aumento do IPTU de Salvador é adiado mais uma vez

A sessão para julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) sobre o aumento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano (IPTU), aplicado pela prefeitura de Salvador em 2014, foi, mais uma vez, adiada. A próxima sesão foi agendada para o dia 25 de outubro.

Durante o julgamento, realizado na tarde desta quarta-feira, 11, na sede do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), o desembargador Cícero Ladin pediu vista do processo porque ainda não elaborou o voto.

Dos 63 desembargadores do pleno do TJ-BA, quatro votaram nessa sessão. Lígia Maria Ramos Cunha Lima e Salomão Resedá julgaram o aumento constituicional, o que vai contra o voto do relator da ação, Roberto Maynard, que considera parcialmente inconstitucional. Já José Rotondano e Ivone Bessa Ramos votaram a favor do processo, junto com o relator.

A ação contra o aumento do IPTU foi movida pela seção baiana da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e três partidos políticos (PT, PC do B e PSL).

