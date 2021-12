Julgamento de ação contra o reajuste do IPTU é adiado

O pleno do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) adiou para o dia 30 de julho qualquer decisão sobre a ação direta de inconstitucionalidade (Adin) do IPTU de Salvador. O adiamento foi provocado após a desembargadora Silvia Zarif questionar aspectos formais do processo, baseado no regimento interno da Corte.



Segundo a desembargadora, a ausência da remessa de cópias do parecer do Ministério Público Estadual (MP-BA) sobre a Adin justificava o adiamento da apreciação.



O posicionamento de Silvia Zarif foi acompanhado por outros 25 desembargadores, que agendaram uma sessão com pauta única para o próximo dia 30.



Para Luiz Viana, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Bahia (OAB-BA), a prorrogação da decisão reflete a preocupação quanto às formalidades. Parte autora de uma das Adin - PSL, PCdoB e PT protocolaram outras três -, a OAB-BA iria se manifestar pela emissão de liminar para suspender a cobrança do IPTU na capital baiana, cujo reajuste foi considerado abusivo pela entidade.



"A posição da OAB foi a de que era conveniente o adiamento. Será no dia 30 de julho e nós vamos trabalhar melhor essa questão. No mundo do direito, no ambiente jurídico, tão importante quanto o conteúdo são as formas", argumentou Viana.



Além da dúvida suscitada por Silvia Zarif, outros desembargadores reclamaram da indisponibilidade prévia do relatório do desembargador-relator Roberto Frank, bem como do voto a ser proferido por ele.



Preocupação



Ré no processo, a prefeitura de Salvador também demonstrou preocupação com o cumprimento de aspectos formais do processo.



"O município tem a necessidade que essa dúvida seja resolvida o mais rápido possível. Não é bom para a arrecadação municipal que se tenha essa ação ainda em curso. Mas isso não pode prevalecer sobre a necessidade de um julgamento que seja formalmente correto. Seria temerário um julgamento com qualquer dúvida formal, acabaria demorando mais", ponderou o procurador do município Pedro Caymmi.



Mesmo o Ministério Público, que emitiu parecer favorável à suspensão da cobrança do IPTU, concordou com o adiamento. Segundo o procurador Geder Gomes, "o adiamento vai contribuir para um julgamento melhor da ação".



Gomes falou ainda sobre a influência da lei recém-aprovada que versa sobre os limites de reajuste do tributo entre 2015 e 2017. Segundo o procurador, o novo texto pode influir no parecer final do MP-BA - apesar de juristas frisarem que não muda em nada o parecer sobre a liminar.



Estratégias



Nos bastidores, a batalha de estratégias operou entre os juristas. Questionado sobre a sugestão de verificação de quórum dos desembargadores, o próprio Luiz Viana admitiu a tensão.



"A lei determina que deve ser julgado por dois terços dos desembargadores, então nós tínhamos o risco de ganhar hoje com menos de dois terços e ser revista a decisão", afirmou o presidente da OAB-BA.



O baixo comparecimento de desembargadores - 35 dos 49 estavam no plenário - acabou sendo a motivação mais visível para a concordância da OAB-BA e do MP-BA no adiamento do julgamento da Adin do IPTU.



Do lado da prefeitura, uma manobra legislativa, com a aprovação de uma lei que ataca o princípio da razoabilidade questionado pelas ações, era o trunfo para a apreciação ontem.



O procurador Pedro Caymmi, todavia, negou a estratégia. "Não foi uma estratégia voltada a esse processo. O prefeito já havia se comprometido com essa disciplina, muito antes de qualquer discussão da Adin. Isso é apenas a conclusão legislativa, o resultado legislativo de algo que já era um compromisso", afirmou Caymmi.

