Julgamento de ação contra aumento do IPTU é adiado para setembro

O Conselho Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia adiou para 13 de setembro o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin), movida pela seção baiana da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e três partidos políticos (PT, PC do B e PSL), contra o aumento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano (IPTU), aplicado em 2014 pela Prefeitura de Salvador. A decisão foi tomada na manhã desta quarta-feira, 23, data que estava prevista para o julgamento, que já havia sido adiado no início do mês.

A nova prorrogação do julgamento do mérito da ação, após três anos em tramitação, foi motivada pela apresentação pela desembargadora Ilona Márcia Reis de um pedido de licença médica de 15 dias. Ilona estava entre os três desembargadores que, no início do mês, já haviam pedido vista do processo, para analisar melhor a matéria antes de emitirem parecer. Preocupada agora com uma cirurgia que terá que fazer nos próximos dias, ela preferiu só emitir seu voto sobre a questão após o procedimento.

O relator do processo, o desembargador Roberto Frank, que já emitiu voto parcialmente procedente à Adin, acatando quatro itens apontados pela OAB como inconstitucionais, tendo rejeitado apenas um, lamentou novo adiamento do julgamento: "É uma causa de interesse da sociedade", alegou, mas acabou concordando com o novo agendamento da sessão, acolhido pela presidente do TJ e Pleno, desembargadora Maria do Socorro Santiago..

No voto em que emitiu parecer parcialmente favorável à Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) contra o aumento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial (IPTU) de Salvador, o relator considera quatro pontos inconstitucionais e rejeita apenas um, dentro os motivos, alegados pela seção baiana da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e partidos políticos, para derrubar a medida, aplicada a partir do exercício de 2014.

Roberto Frank acolhe a tese de inconstitucionalidade quanto à violação da legalidade tributária, em razão da delegação de poderes ao secretário municipal da Fazenda quanto a temas que exigiriam reserva de le, inclusive para publicação de tabelas com valores. O desembargador também considerou que houve violação à progressividade do IPTU associada à capacidade contributiva, “em razão do fato de que, de acordo com o cadastro imobiliário, há mudança da faixa de imóvel, implicando em mudança de alíquota e, consequentemente, do valor final”, como explicou em sessão pública no TJ.

O terceiro ponto violado pela medida, segundo o relator, teria sido o princípio da anterioridade nonagesimal (que prevê uma antecedência de 90 dias para a entrada em vigor de matéria tributária). Na lei que gerou o aumento, há um artigo que prevê a publicação de tabelas referentes a novos valores que poderiam ser divulgada oficialmente até o dia 31 de dezembro, para já vigorar em janeiro. Frank ainda considerou inconstitucional o item relativo à isonomia das travas para limitação de valores, “item em que a municipalidade inova em relação até ao que é aplicado pela União e Estado, instituindo até critérios percentuais em razão do tamanho do imóvel, e não só do valor venal”.

O desembargador, entretanto, não acolheu o pedido da OAB quanto às distorções de valores do imposto em casos específicos, que segundo a Ordem ferem os princípios da razoabilidade e proporcionalibiliade. “Houve ausência de dilação probatória ulterior”, disse Frank. Na prática, reconheceu até os casos de distorção, mas considerou que “a questão deva ser analisada caso a caso e não por lei abstrata”.

