Juazeiro é a segunda cidade que mais gerou empregos no país

O município de Juazeiro (a 500 km de Salvador) é o segundo que mais gerou empregos com carteira assinada no Brasil, até o mês de agosto deste ano. A informação é com base em dados divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Com 4.268 empregos gerados, a prefeitura baiana informou que esse alto número tem relação direta com a quantidade de obras na cidade e com investimentos privados.

A Pesquisa do Ministério do Trabalho revelou também que, das 30 cidades que mais oferecem oportunidades para os trabalhadores, 29 são do interior.

Juntos, esses municípios já geraram 63 mil novas vagas e destoam do momento atual da economia. A atividade que mais se destacou é a agropecuária, dominante em 12 cidades. Depois vêm indústria (oito cidades), serviços (cinco), construção civil (quatro) e administração pública (uma cidade).

Na pesquisa foi considera apenas cidades com mais de 30 mil habitantes. O número de empregos é tido a partir do saldo, ou seja, se em uma cidade foram contratadas 20 mil pessoas, mas outras 15 mil pessoas perderam seus empregos, o saldo é de 5 mil.





