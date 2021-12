Juá Garden Shopping será inaugurado em Juazeiro nesta terça

A empresa mineira Tenco inaugura nesta terça-feira, 22, às 18 horas, o Juá Garden Shopping, no bairro Castelo Branco em Juazeiro. O empreendimento, que recebeu um investimento de cerca de R$ 150 milhões, confirma o boom econômico da cidade e região. O shopping irá gerar 2.600 empregos diretos e outros 3.200 indiretos. Quando estiver em funcionamento, vai gerar uma arrecadação anual de aproximadamente R$ 60 milhões em impostos federais, estaduais e municipais.

"O Vale do São Francisco é uma região de enorme potencial econômico. Se você comparar com outras regiões do país, aqui o saldo de empregos é positivo e o movimento do agronegócio é crescente, mesmo neste momento de crise. Pelos estudos que fizemos, estamos falando de uma população de dois milhões de pessoas, em um raio de 200 km", diz Alexandre Felipe, superintendente do Juá Shopping.

Grandes marcas do varejo nacional estarão presentes no centro comercial, a exemplo da Renner, Riachuelo, Lojas Americanas, Magic Games, Ri Happy, Colombo, além de fortes grupos locais, como América Import, Moda Sublime e VisoLux.

Na terra de João Gilberto e Ivete Sangalo não poderia faltar um espaço para shows. Por isso, o shopping terá uma praça de eventos com 250 m². Ainda na área de entretenimento, o juazeirense poderá voltar a frequentar um cinema em sua cidade. O Juá contará com um complexo Cinemark, com quatro salas de última geração, com tecnologia 3D.

Implantado em 40 mil m² de área construída, possui 23 mil m² de área bruta locável e espaço para 160 lojas distribuídas em dois pisos.

adblock ativo