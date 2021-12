José Carlos Martins: "Ética avança na construção civil"

O presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), José Carlos Martins, disse nesta terça-feira, 18, em Salvador, que acredita em um reposicionamento no mercado por parte das grandes empresas do setor citadas nos recentes escândalos de corrupção do país, a exemplo das baianas Odebrecht e OAS.

“São companhias que devem manter ainda forte presença no mercado, embora com menos participação que antes, num processo onde tudo vai depender delas adotarem rigorosas regras de compliance (conformidade com as leis) na reconstrução de suas imagens”, afirmou.

Martins presidiu, na capital baiana, a mesa de palestras do evento “Ética e Compliance na Construção”, promovido pela CBIC e pelo Serviço Social da Indústria (Sesi), com realização assinada pelo sindicato local da construção (Sinduscon).

Encerrar ciclo

Para o presidente da CBIC, a experiência tecnológica consolidada das empresas, bem como o senso comum existente no próprio mercado “de que os modelos históricos, que sempre nortearam as condutas irregulares nas relações entre os setores público e privado não só no Brasil como em outros países, precisam definitivamente serem revistos, encerrando um ciclo. “Até porque já não são aceitos nem no Brasil e nem em nenhum lugar do mundo”, frisou Martins.

“Essa história toda começou no século XIX e só agora explodiu, sendo que hoje a primeira coisa que se exige para se fechar contratos internacionais são justamente as normas de compliance das empresas”, destacou.

“A lógica do compliance é justamente a credibilidade”, completou a jurista baiana Eliana Calmon, ministra aposentada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que detalhou para os empresários, na sede do Sinduscon, os aspectos da Lei de Improbidade Empresarial.

O secretário de Controle Externo do Tribunal de Contas da União (TCU) na Bahia, Nicola Espinheira da Costa, palestrou sobre o tema “Ética na Administração Pública e na relação público x privado”

O evento ainda contou com palestras do cientista político Leonardo Barreto e do doutor em economia Gesner Oliveira.

“É assunto fundamental que impacta diretamente não só a conduta ética da empresa e sua imagem, mas também sua competitividade no mercado”, concluiu Carlos Henrique Passos, do Sinduscon-BA.

