Jornalista e economista Armando Avena retorna ao Grupo A TARDE

O jornalista e economista Armando Avena passa a integrar, a partir da próxima semana, o rol de colunistas do Grupo A TARDE, produzindo para três diferentes plataformas conteúdo exclusivo e diferenciado sobre economia baiana e brasileira. O acordo que firmou a parceria foi assinado esta semana pelo colunista e o presidente executivo da empresa, João de Mello Leitão.

"A proposta é fazer um bom trabalho de informação ao leitor. Para mim é muito gratificante voltar ao Grupo A TARDE, porque na verdade foi onde eu comecei a minha carreira jornalística, com uma coluna, há muitos anos atrás, sobre economia baiana, e desde então passei por vários veículos, mas o que eu mais tenho identificação é o A TARDE", afirma Avena.

O colunista atuará nas três plataformas - Portal A TARDE, com conteúdo semanal publicado às quintas-feiras, e rádio A TARDE FM, com comentários distribuídos ao longo da programação. "Eu acho que essa convergência de mídia é o futuro, porque nenhuma plataforma sozinha vai poder atender a um público tão ansioso por informação. Quem mais ganha é o leitor/internauta/ouvinte, passando a ter notícias em várias plataformas com um tipo de análise mais aprofundado e focando naquilo que é o básico hoje, que é a relevância da informação", diz.

Apesar de abordar um tema complexo como economia, o conteúdo produzido por Avena tem a intenção de dialogar com toda a população, através de uma linguagem acessível. "Os economistas são herméticos e eu vou 'desermetizar' a economia. O meu conteúdo é voltado para o público leigo, qualquer pessoa vai poder entender", explica ele.

A ideia é orientar o público sobre aspectos como, por exemplo, onde aplicar o dinheiro, de que maneira uma medida do governo afeta o dia a dia da população, e também, informar o que está se passando na economia baiana.

Na rádio A TARDE FM, o jornalista fará duas participações por semana, onde também pretende tornar a linguagem econômica mais acessível para o ouvintes. "Vou dar uma ênfase especial na economia baiana que é pouco explorada nos veículos. A economia é relativamente simples, se ela for dita de uma maneira simples. Todas as ciências têm uma linguagem própria, e a função do jornalista é transformar essa linguagem própria em algo acessível, que todo mundo entenda".

Histórico

Nascido em Salvador, Armando Avena é economista, jornalista e escritor. É membro da Academia de Letras da Bahia e professor da Universidade Federal da Bahia. Foi Secretário de Planejamento da Bahia e presidente e fundador do Conselho Nacional de Secretários de Planejamento. Iniciou suas atividades como articulista no jornal A TARDE, assinando a coluna Economia Baiana, e em seguida manteve por muitos anos em A TARDE a Coluna Armando Avena Comenta.

Colaborou também nos jornais Gazeta Mercantil e Correio, e em 2009 fundou o portal Bahia Econômica, onde é editor. Possui nove livros publicados, com destaque para "O Manuscrito Secreto de Marx" (Casarão do Verbo, 2011) e "Maria Madalena, O Evangelho Segundo Maria" (Geração 2018).

