Jogos da Copa aumentam a procura por comidas típicas

Os jogos da Copa do Mundo - e principalmente os petiscos consumidos em casa durante os jogos - têm aumentado em até 30% a procura por comidas típicas juninas em supermercados, em comparação ao mesmo período de 2013.



Na rede do Grupo Pão de Açúcar, que controla o Extra, espera-se um aumento médio de 30% na venda dos produtos típicos, este ano na região Nordeste.



Para o diretor comercial do GBarbosa, José Luiz Tavares, a expectativa de crescimento é de 15%. "A procura pelos produtos juninos começou ainda no início de junho, mas aguardamos um crescimento após o dia 20 de junho", diz.



Na rede de supermercados Bompreço, a expectativa para o setor de padaria, que produzem produtos prontos como bolos, a expectativa de crescimento é de 20%.



Produção



Já no início do mês de junho, a delicatessen Perini ampliou a produção de produtos típicos em 200%. Canjica, lelê , mingau de mugunzá, bolo de milho e de aipim estão entre os produtos mais procurados.



"O mercado está se mostrando bem aquecido nos dias de jogos. Esperamos um aumento de 20% a 25%", afirma o chefe de produção da Perini, Albert Vernedas.

