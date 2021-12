JBS vende operações na Argentina, Paraguai e Uruguai por US$ 300 milhões

A JBS divulgou nesta terça-feira, 6, um fato relevante, informando aos acionistas e ao mercado que vendeu as operações de carne bovina na Argentina, Paraguai e Uruguai. As subsidiárias foram adquiridas por empresas controladas pela brasileira Minerva pelo valor total de US$ 300 milhões.

Segundo o comunicado, o preço ainda está sujeito a um ajuste referente à diferença entre o capital líquido e o endividamento das marcas negociadas. A estimativa da JBS é de que, em 31 de março, as empresas tivessem saldo positivo de US$ 40 milhões.

Comissão de Valores Mobiliários

A JBS é alvo de investigação em oito processos abertos pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), órgão regulador e fiscalizador do mercado de capitais no Brasil. As apurações tentam esclarecer diversas notícias e especulações, em especial, as envolvendo o acordo de delação premiada firmado pelos controladores da companhia, os irmãos Joesley e Wesley Batista.

Entre as investigações, estão a suspeita de uso de informações privilegiadas e de que a empresa comprou uma grande quantidade de dólares antes do anúncio da delação, obtendo lucros com a variação cambial provocada pela divulgação do acordo. Também é apurada uma possível influência no Conselho de Administração da Brasil Foods (BRF).

O depoimento dos irmãos, associado a gravações de conversas de Joesley com autoridades do Executivo e do Legislativo, entre elas o presidente Michel Temer e o senador Aécio Neves, levou à abertura de inquéritos. Ontem (5), o presidente recebeu as perguntas formuladas pela Polícia Federal (PF) no inquérito que apura as denúncias feitas por executivos da empresa.

