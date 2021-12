Jardim Armação: um dos bairros mais valorizados de Salvador

Totalmente margeado pela praia, o bairro de Jardim Armação teve o crescimento acelerado a partir do boom imobiliário ocorrido na capital baiana em 2009. O principal motivo foi o novo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU), que entrou em vigor na mesma época e permitiu o melhor aproveitamento das áreas da região, com a liberação da construção de prédios de até 15 andares.

Segundo Matheus de Araújo Bastos, analista de inteligência de mercado da Ponto4 & Coelho da Fonseca, esta mudança justifica o estoque atual de 430 unidades imobiliárias à venda no bairro. "São cerca de 25 empreendimentos considerados lançamentos, sendo que em média 15 deles estão prontos e mais 10 devem ser entregues até 2014", estima.

Bastos observa que, embora o Jardim Armação não seja considerado área nobre, tem sido apontado como uma das regiões em que o índice de valorização passou a ser o maior da cidade. Isso desperta o interesse das classes mais altas, assim como de investidores.

Metro quadrado "Somente em 2011 houve uma valorização de mais de 9% na região, quando os empreendimentos que custavam, em janeiro, R$ 4.135 o m² fecharam o ano em R$ 4.556 o m². Já em 2012, de janeiro a agosto, já ocorreu valorização de mais de 7%, e a expectativa é fechar o ano entre 9% e 10%", avalia.

Atualmente, com o metro quadrado em torno de R$ 5 mil, conforme dados de Luciano Muricy, vice-presidente da Ademi-BA, o bairro tem disponível para comercialização empreendimentos de R$ 200 mil a R$ 700 mil, entre unidades de um, dois, três e quatro quartos.

"Trata-se de um bairro cuja ocupação por prédios é recente e, por isso, é uma excelente alternativa de investimento, sendo que é um dos poucos locais com áreas disponíveis para construção, ainda mais considerando a iminência da reconstrução do Shopping Aeroclube e da requalificação da antiga sede de praia do Esporte Clube Bahia", pontua Muricy.

