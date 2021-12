JAC promete fábrica para outubro de 2014

O presidente da JAC Motors no Brasil, Sérgio Habib, afirmou, nesta segunda-feira, 26, que a nova fábrica da montadora, que está sendo erguida na Bahia, deve ser inaugurada em outubro de 2014. A previsão foi dada durante a cerimônia de descerramento da pedra fundamental da fábrica, no Polo Industrial de Camaçari.

Ocupando um terreno de seis mil metros quadrados, a fábrica da JAC Motors vai demandar um investimento de R$ 900 milhões e gerar 3.500 empregos diretos quando estiver em operação. A previsão é que a unidade produza 100 mil veículos por ano.

Além da fábrica, o complexo industrial inclui um centro de desenvolvimento de novas tecnologias, centro de estilo e design, laboratórios de acústica e controle de emissão de poluentes, pista de testes e centro de capacitação profissional. A montadora também promete a produção de motores na Bahia "para os próximos anos".

Parque automotivo - A fábrica da JAC Motors será a segunda montadora de veículos da Bahia, que desde a inauguração da Ford, em 2001, ainda não havia conseguido atrair outro investimento de porte no setor automotivo. Com a inauguração da JAC e a ampliação da fábrica da Ford, a Bahia deve entrar 2015 com uma produção de 400 mil veículos por ano.

"Aqui está a concretização de um sonho e a consolidação do parque automotivo da Bahia em Camaçari, que passa a ser um atrativo para outros investidores", afirmou o governador Jaques Wagner.

O governador deverá embarcar novamente para a China em breve para as tratativas com a Foton Motors, que em setembro assinou um protocolo de intenções para investir R$ 600 milhões na construção de uma fábrica de veículos leves em Camaçari. A consolidação de um parque automotivo em Camaçari, contudo, ainda depende do enfrentamento de gargalos logísticos, como o rodoviário e portuário.

Para o setor rodoviário, o secretário de infraestrutura, Otto Alencar, anunciou a duplicação de 18 km chamada Via Atlântica (estrada da Cetrel), que liga a Estrada do Coco aos complexo da JAC e da Ford. Em fase de projeto, obra demandará um investimento será de R$ 30 milhões.

Novo regime - A confirmação da construção da montadora na Bahia aconteceu após a provação do novo regime automotivo brasileiro, que vai vigorar entre 2013 e 2017.

O novo regime garante às montadoras que erguerem fábricas no Brasil isenção no reajuste de 30 pontos percentuais do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) sobre veículos importados.

De acordo com o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, a JAC Motors é primeira montadora a lançar a pedra fundamental de sua fábrica com a vigência do novo regime. Até o momento, seis montadoras já estão habilitadas dentro do regime automotivo e outras 29 estão em fase de habilitação.

Cápsula do tempo - A cerimônia de lançamento da pedra fundamental da JAC também foi marcada por uma ação inusitada. Um veículo usado do modelo J3 - com 250 mil quilômetros rodados - foi enterrado dentro da chamada Cápsula do Tempo, com duas mil mensagens de clientes da marca, internautas e autoridades, além de objetos que refletem o espírito do tempo atual, como telefones celulares. A cápsula será reaberta dentro de 20 anos.

adblock ativo