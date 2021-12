JAC Motors nega que fábrica sairá de Camaçari

O Grupo SHC, do empresário brasileiro Sérgio Habib, que detém 34% das ações da JAC Motors no Brasil, negou que haja intenção de alterar a localização de sua fábrica no município de Camaçari, na região metropolitana de Salvador.



A informação foi divulgada pelo jornal O Estado de S.Paulo, segundo a qual a fábrica da JAC em Camaçari mudaria para o Rio de Janeiro - a JAC Motors chinesa possui os outros 66% das ações da filial da empresa no Brasil.



O Grupo SHC afirmou, em nota, que membros da JAC Motors chinesa negociaram nos meses de maio e junho com os governos do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro a construção de uma planta industrial de caminhões.



"Nós não temos participação no grupo da JAC que negocia a fábrica de caminhões, sobre a qual não há definições se será construída e em que local", disse o diretor de assuntos corporativos do Grupo SCH, Eduardo Pincigher.



Pincigher disse que as intervenções de terraplanagem no terreno em Camaçari estão concluídas. "O início das obras de construção da fábrica está previsto para setembro ou outubro. A inauguração da unidade deve ocorrer no final de 2015", disse.



O empresário Sérgio Habib enviou ontem para o governador Jaques Wagner cópia da nota que foi distribuída à imprensa. A Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração (SICM) utilizou a mesma nota em seu comunicado oficial.



Garantia



O secretário estadual da Indústria, James Correia, admitiu que a notícia gerou preocupação, mas que uma conversa entre Sérgio Habib e o governador Jaques Wagner restabeleceu a tranquilidade.



"Ele (Sérgio Habib) garantiu que a fábrica vai ser construída na Bahia. Nada é imutável, mas o grupo já deu passos aqui e não teria motivos para mudar o local", disse o secretário.



Para James Correia, a desaceleração nas vendas de veículos pode explicar as dificuldades atuais no setor. "Todos os investimentos estão sendo desacelerados, pois os investidores querem uma garantia de retorno", disse Correia.



Se decidir retirar a fábrica de solo baiano, a JAC teria de reembolsar o governo da Bahia por conta de incentivos fiscais já concedidos, além de arcar com os prejuízos dos serviços feitos até agora, estimados em R$ 15 milhões.



Camaçari



O secretário de Desenvolvimento Econômico de Camaçari, Djalma Machado, deve ser convocado pela Câmara de Vereadores local para prestar esclarecimentos sobre o fato. Segundo o vereador Antônio Elinaldo, líder da oposição e autor do requerimento, o governo local gastou "fortuna" com publicidade para anunciar a chegada da fábrica.



Colaborou Donaldson Gomes

