Jac Motors faz renegociação para se manter na Bahia

A montadora chinesa JAC Motors já estuda uma alternativa para não ter que suspender o projeto da fábrica na Bahia. A empresa iniciou uma renegociação com o governo baiano, no sentido de redimensionar o projeto original, para uma escala menor de produção.

Pela proposta inicialmente prevista, a fábrica baiana produziria, em Camaçari, 100 mil veículos por ano, a partir de um investimento de R$ 1 bilhão.

"Seria, agora, um formato menor de instalação para materializar o projeto maior, após a crise", informou o governador Rui Costa, sem maiores detalhes, ao participar, nesta terça-feira, 20, na cidade, do lançamento de um programa de educação para jovens, lançado pela montadora Ford, única em operação no estado.

Diálogo

No caso da JAC Motors, a ideia, segundo governador, seria cumprir uma espécie de primeira etapa do projeto, avançando, à medida em que houvesse uma melhora na conjuntura econômica do país. "Estamos ainda dialogando, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e não se tem uma proposta acabada, mas esta seria uma alternativa possível", afirmou Rui Costa, completando: "O que não é possível é abrir mão da implantação da fábrica sem a restituição daquilo que é devido ao estado", disse.

Rui referia-se à isenção fiscal que ainda é mantida para a empresa para importação de veículos pelos portos do estado, por conta do projeto de implantação da fábrica, lançado em 2011. De acordo com a Secretaria da Fazenda, o protocolo prevê os incentivos "até a implantação da fábrica".

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Jorge Hereda, espera ter uma nova reunião com representantes da JAC Motors "até o início da próxima semana". A expectativa é que a montadora apresente uma proposta mais concreta das novas intenções em relação ao projeto da fábrica baiana. "A ideia inicial é partir para um projeto mais modesto por conta do cenário econômico não favorável, mas é ainda apenas uma possibilidade", concluiu.

