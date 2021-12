JAC Motors confirma fábrica na BA, mas redimensiona projeto

Depois de muitas idas e vindas, o grupo brasileiro SHC, do empresário Sérgio Habib, decidiu tirar os chineses oficialmente do projeto da fábrica de automóveis da JAC Motors em Camaçari (Grande Salvador) para assumir sozinho o empreendimento, agora em menor proporção.

Ao invés dos investimentos de até R$ 1 bilhão, inicialmente previstos para a fabricação de 100 mil carros por ano, a unidade baiana deve absorver capital de R$ 200 milhões para produzir 20 mil veículos/ano.

Com projeto bem menor, as obras da fábrica devem ser retomadas ainda neste primeiro semestre, conforme assegurou nesta segunda-feira, 1º, com exclusividade ao A TARDE, o diretor de assuntos corporativos do Grupo SHC, Eduardo Pincigher. "A previsão é começar a produzir logo no início do ano que vem, dentro da nova realidade do mercado", frisou.

Parceria continua

Segundo Pincigher, a saída dos chineses do negócio deve facilitar os trâmites burocráticos no que se refere às garantias exigidas pelos governos federal e estadual para a concessão de licenças e financiamentos. "Tudo fica mais fácil quando a empresa é brasileira, sobretudo, diante do nosso firme propósito de consolidar uma produção nacional dos carros da JAC", afirmou Pincigher.

"Claro que a montadora é chinesa e nossa parceria vai continuar, mas vamos agora viabilizar o empreendimento com garantias de uma empresa nacional", explicou.

O pontapé inicial para as obras estaria agora dependendo apenas do parecer final do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, "que sinalizou com boa receptividade à nova proposta", adiantou o executivo.

Pincigher não soube informar qual a nova previsão de empregos a serem gerados após o encolhimento do projeto. Antes, as estimativas eram de 3.500 diretos e cerca de 10 mil indiretos. "Certamente, este número deve cair significativamente, mas ainda estamos estudando as necessidades, considerando fatores que podem mudar a depender do comportamento do mercado", disse.

Módulos

O executivo informou que, como desde o início da concepção, em 2011, o projeto físico da fábrica era modular, a unidade terá condições de alcançar a capacidade de produção de até 100 mil veículos, "caso o mercado um dia volte aos níveis da época, com vendas totais do setor de 5 milhões de carros por ano". Em 2012, o Grupo SHC e os chineses da JAC chegaram a lançar a pedra fundamental da fábrica da montadora no Brasil, enterrando um modelo no terreno de 50 mil m², destinado ao projeto em Camaçari.

"A nova concepção não representa perda de nenhum trabalho que tivemos até aqui no desenvolvimento do produto, por exemplo", frisou Pincigher. O carro que será produzido em Camaçari será o crossover T5, que na na China é o JAC S3.

