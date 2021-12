JAC Motors anuncia produção de caminhões em Camaçari

A montadora chinesa JAC Motors anunciou que também vai produzir caminhões urbanos de pequeno porte na fábrica que está sendo erguida em Camaçari. O modelo fabricado será o T140, enquadrado na categoria Veículo Urbano de Carga (VUC), com capacidade de carga entre 1,5 e 3,5 toneladas.

Com a novidade, o investimento previsto para a fábrica salta de R$ 900 milhões para R$ 1 bilhão. A capacidade produtiva da unidade passará para 110 mil veículos por ano - um incremento de 10% ao previsto originalmente. O número de empregos, por enquanto, não será alterado, mantendo-se em 3.500 postos de trabalho.

O caminhão da JAC Motors que será produzido na Bahia terá as principais metrópoles brasileiras como principais mercados. Cidades como São Paulo e Rio de Janeiro já possuem legislações que proíbem a circulação de caminhões de grande porte em áreas centrais. É de olho nestes mercados que a JAC pretende produzir os caminhões de pequeno porte.

O cronograma de implantação da fábrica está mantido, com previsão de inauguração no final de 2014. A expectativa é que o início da produção dos caminhões e dos carros aconteçam no mesmo ano. Ainda não está definido qual das duas linhas fará a estreia da fábrica de Camaçari.

Diversificação - A introdução da nova linha de produção da JAC Motors coloca a Bahia definitivamente na rota da indústria de caminhões. Este segmento deverá crescer ainda mais na Bahia com a Foton Motors, que pretende implantar uma fábrica em Camaçari.

O secretário estadual de Indústria, Comércio e Mineração, James Correia, afirma que a diversificação das linhas de produção da JAC já vinha sendo conversada desde as primeiras tratativas.

Ele lembra que no protocolo de intenções assinado, a JAC prevê uma produção de até 180 mil veículos por ano. Ou seja, a fábrica terá uma estrutura capaz de produzir 70 mil veículos a mais dos 110 mil já previstos.

"A JAC está montando uma estrutura muito boa, que dá margem para essa diversificação de produtos. Eles já têm projetos que serão anunciados na medida em que as negociações avancem", afirma James Correia.

Em entrevista ao jornal Estado de S. Paulo, o presidente da JAC Motors no Brasil, Sérgio Habib, afirmou que a empresa estuda produzir futuramente caminhões com 6 a 8 toneladas de capacidade de carga na fábrica que está sendo instalada em Camaçari.

Para o secretário-executivo do Comitê de Fomento Industrial de Camaçari (Cofic), Mauro Pereira, a consolidação da indústria de caminhões é importante para a diversificação do Polo. "Quanto mais diversificado, menos exposto a crises o Polo ficará", destaca.

adblock ativo