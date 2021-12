JAC inicia construção de fábrica em Camaçari em 15 dias

A JAC Motors confirmou, nesta quinta-feira, 4, o investimento de R$ 900 milhões para construir uma fábrica da marca em Camaçari, com a geração de 3,5 mil empregos diretos e 10 mil indiretos. O cronograma de obras prevê o início da terraplanagem em, no máximo, duas semanas e o lançamento da pedra fundamental do empreendimento no dia 28 de novembro deste ano.

A estimativa da montadora chinesa é de que o primeiro carro brasileiro da marca seja produzido até o final de 2014. A unidade terá capacidade de produzir 100 mil carros/ano. O anúncio aconteceu após a publicação do decreto que estabelece um novo regime automotivo para o Brasil, contemplando com incentivos fiscais montadoras estrangeiras em processo de instalação no País.

De acordo com o governador Jaques Wagner, a publicação do decreto abre as portas para novos investimento do setor na Bahia. "A JAC confirma agora este investimento importante e eu creio que estão garantidas as condições para a instalação da Foton (que assinou protocolo de intenções com o Estado para a montagem de micro-ônibus)", comemorou. Segundo o governador, o Estado mantém permanentemente conversas com empresas do setor. "Com o decreto publicado, certamente as coisas vão acontecer", disse.

Caso se confirmem os planos da Foton, de começar a produzir veículos em 2013 e os da JAC Motors, de começar em 2014, a Bahia deverá ultrapassar o volume de 500 mil veículos produzidos por ano, de acordo com estimativa do governo. A participação da indústria automotiva no total de riquezas produzidas na Bahia deverá crescer dos atuais 10% para 15%.

Impasse superado - "O decreto atende às nossas necessidades e podemos dizer que a implantação da fábrica não depende mais de nenhuma condição tributária ou de mercado", destacou o presidente da JAC Motors do Brasil, Sérgio Habib, garantindo que não existe mais nenhuma possibilidade de retrocesso na implantação.

As exigências de inovação do decreto já estariam contempladas no projeto da fábrica, diz o presidente da JAC Motors no Brasil. "Não vamos precisar mudar nada. O modelo brasileiro já está sendo projetado atendendo às mais modernas exigências".

O que as marcas em processo de instalação no Brasil queriam do governo eram condições tributárias intermediárias para a importação de veículos na fase inicial e um prazo para a nacionalização dos produtos.

Em relação às importações, o governo federal vai permitir que as montadoras importem o equivalente a 25% da capacidade de produção na futura fábrica com descontos no Impostos sobre Produtos Industrializados (IPI), além de permitir que as montadoras deduzam até mais 25% depois que a fábrica iniciar a produção no Brasil.

O incentivo à produção no Brasil estará vinculado ao cumprimento de exigências de inovação numa escala crescente de quatro anos. "A solução nos parece adequada porque contempla de forma justa quem quer investir no Brasil e quem quer apenas importar. Quanto mais conteúdo local, maior o incentivo fiscal", destacou Wagner.

Vendas em queda - Segundo Habib, caso o cenário atual não fosse modificado, seria impossível para a JAC construir a fábrica. Ele lembra que anunciou a construção da planta em agosto do ano passado e no mês seguinte, o governo anunciou o aumento do IPI para os veículos importados, comprometendo as vendas do setor.

"Em média, todas as empresas sem fábricas no Brasil perderam 40% das suas vendas. Alguns aumentaram os preços dos carros e perderam vendas. Outros, como foi o nosso caso, cortaram custos com publicidade, e perderam vendas da mesma maneira", lembra Habib.

