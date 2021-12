Ivan Monteiro está reunido com Temer no Planalto

O presidente interino da Petrobras, Ivan Monteiro, está reunido neste momento no Palácio do Planalto com o presidente da República, Michel Temer. Após o encontro, Temer deve fazer um pronunciamento à imprensa, quando deverá anunciar quem será o novo presidente definitivo da estatal no lugar de Pedro Parente, que pediu demissão mais cedo.

Temer quer decidir o novo presidente definitivo no mesmo dia da saída de Parente para acalmar o mercado financeiro.

O objetivo foi encerrar especulações sobre possibilidade de um nome político assumir o controle da empresa, evitando que as dúvidas se prolongassem pelo final de semana. A saída de Parente provocou queda de 14% nas ações da Petrobras nesta sexta.

O governo quer mostrar que a independência da empresa será mantida, apesar da saída de Pedro Parente do cargo.

Temer está sendo muito pressionado a mudar a atual política de preços mas sabe dos reflexos que isso terá nas ações da empresa e tenta evitar que, depois da recuperação alcançada pela estatal, ela volte a sofrer novo baque.

adblock ativo