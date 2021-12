ITIV: parcelamento valerá para imóveis comprados na planta

A possibilidade de parcelamento do Imposto sobre a Transmissão Intervivos de Bens Imóveis (ITIV) de imóveis comercializados até o dia 15 de julho de 2013 - incluída num substitutivo no projeto do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) aprovado nesta quarta-feira, 18 - valerá apenas para os que foram adquiridos na planta.

Ao todo, a medida vai beneficiar cerca de 9 mil imóveis da capital baiana que foram comercializados, mas não tiveram o ITIV quitado junto à prefeitura. A proposta foi incluída no projeto de lei por uma demanda de cinco vereadores de oposição - Henrique Carballal, Luiz Carlos Suíca, Arnando Lessa, Moisés Rocha e J. Carlos Filho, todos do PT.

Além de poder parcelar o tributo em seis vezes, os proprietários também terão isenção das multas. Os juros equivalentes ao período de inadimplência, contudo, serão mantidos.

A proposta tem como objetivo facilitar o pagamento do ITIV para as famílias que compraram imóveis na planta, mas ainda não receberam as chaves. Pela legislação anterior, o ITIV dos imóveis novos eram pagos apenas quando o empreendimento fosse concluído e a alvará de Habite-se emitido pela Sucom.

Com a mudança na lei, a partir da aprovação da reforma tributária, o tributo tem que ser pago no ato na compra do imóvel e sem direito a parcelamento. O argumento da Secretaria Municipal da Fazenda para suspender a possibilidade de pagamento em parcelas era o alto índice de inadimplência.

Com as mudanças na forma de cobrança do ITIV, a prefeitura estima arrecadar R$ 40 milhões a mais este ano.

Acerto

Presidente da Associação de Dirigentes Empresas do Mercado Imobiliário na Bahia (Ademi-BA), Nilson Sarti afirma que o parcelamento foi uma medida acertada e justa com quem comprou imóveis antes da aprovação da lei.

"Quando as famílias compraram seus imóveis, não havia previsão de cobrança sem parcelamento. A nova legislação não pode retroagir e penalizar quem já comprou", diz Sarti, destacando que a mudança vai evitar questionamentos na Justiça.

Mesmo com a aprovação do projeto, Sarti afirma que o setor vai reforçar o pleito pela retomada do parcelamento do ITIV para todos os compradores de imóveis.

